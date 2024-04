PROFILS SYSTÈMES enrichit son offre de mur-rideau Tanagra® d’un nouveau système à clameau

Rappelons que l’ossature Tanagra® se compose de montants et traverses tubulaires de 56 mm de large (ne nécessitant aucun usinage), dont les profondeurs varient de 30 à 240 mm en fonction des inerties requises. Notons qu’un profilé unique peut être utilisé en guise de montant comme de traverse. Côté remplissage, les vitrages iront de 6 à 46 mm pour tout ce qui est Grille, Trame horizontale, VEP et verrière, avec la possibilité de réaliser des façades ayant des angles compris entre +/- 10°. Concernant les VEC, les vitrages de 24, 31 et 39 mm se positionneront sur cadre fixe. Mentionnons qu’il est possible d’associer Tanagra® à des brise-soleil (lames fixes, orientables, adaptation possible de panneaux photovoltaïques sur les lames).