Weberfloor béton ciré : nouveau système décoratif taloché pour sols et murs

Au cœur du système, weberfloor béton ciré liant et weberfloor pigment se destinent à être mélangés, sur chantier, aux autres composants en poudre (weberfloor béton ciré base, weberfloor béton ciré finish et weberfloor béton ciré finish liss).

Si weberfloor béton ciré liant est un liant polymère en phase aqueuse, prêt à l’emploi, conditionné en bidon de 10 litres, weberfloor pigment, quant à lui, colorant à base de minéraux naturels, pré-dosé pour 20 kg de poudre à teinter, décline 15 coloris ! Aux côtés des traditionnels Gris (Clair, Moyen, Foncé, Noir et Pur), des Blanc (Coton, Cassé et Bleuté) viennent s’associer au Beige et au Taupe, tout en élégance, tandis que des coloris tels que Rose Nude, Rose Abricot, Terracotta et Vert Aqua dotent les surfaces d’une vraie originalité et confèrent aux agencements de l’audace !

Après nettoyage et préparation du support, puis application d’un primaire2, weberfloor béton ciré base, mélangé à weberfloor béton ciré liant et weberfloor pigment, constitue la couche de fond. Il se met en œuvre facilement, en une couche tirée à zéro (comme un enduit), et présente une excellente adhérence au support, avec l’avantage d’y masquer les éventuelles imperfections.

Caractéristiques techniques weberfloor béton ciré base

Forme : poudre

Composition : granulats et adjuvants spécifiques

Consommation : 0,8 à 1 kg/m 2 (variant selon la nature du support ainsi que l’outil de mise en œuvre)

(variant selon la nature du support ainsi que l’outil de mise en œuvre) Conditionnement : seau de 20 kg

Prix indicatif HT : 92,96 € le seau

1 - Classés au plus P3

2 - Par exemple weberprim RP, weberprim universel ou weberprim époxy sablé

Pour en savoir plus exit_to_app