HOPPE au salon FENSTERBAU FRONTALE 2024 à Nuremberg

Sous la marque « HOPPE – La qualité bien en main », le groupe présentera, comme à son habitude, ses nouveautés et ses solutions innovantes dans les domaines de la domotique, du design et de la technique de montage au salon FENSTERBAU FRONTALE du 19 au 22 mars 2024, stand 115, hall 4 : l’ePoignée de fenêtre ConnectSense contrôle l’état des fenêtres et détecte également les tentatives d’effraction en les signalant à la box domotique. Le panel de finitions de la gamme HOPPE s’enrichit avec de nouvelles couleurs attrayantes et tendances telles que le marron sable, le gris sable et le noir sable ainsi que le gris anthracite mat. CombiFit est la nouvelle technique de montage qui caractérise la nouvelle génération des poignées de fenêtre Secustik® avec capot enveloppant, présentant ainsi des avantages décisifs pour le montage et l’esthétisme de la poignée.

Le groupe HOPPE y exposera également sa seconde marque « ARRONE – The complete range. ». Il s’agit d’accessoires en quincaillerie pour portes, certifiés et conformes à toutes les normes industrielles en vigueur.

La gamme comprend notamment des paumelles, des serrures à mortaiser, des cylindres, des fermes-portes et des systèmes de fermeture pour portes coupe-feu et issues de secours. Avec les produits ARRONE, il est désormais possible d’acheter un pack complet d’accessoires en quincaillerie pour porte HOPPE.

Le groupe HOPPE est le leader européen dans le développement, la fabrication et la commercialisation de poignées pour portes et fenêtres. Fondée en 1952, cette entreprise familiale, dont le siège se trouve en Suisse, emploie environ 2 300 personnes à travers le monde.

