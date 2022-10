Zendow#neo ThermoFibra, une menuiserie basse consommation performante et durable

Deceuninck a remplacé le renfort acier couramment utilisé en menuiserie et a choisi d’intégrer le renforcement dans le profilé lui-même.

La menuiserie zendow#neo ThermoFibra de Deceuninck possède un ouvrant de 82 mm composé de 6 chambres, en matériau extrudé avec de la fibre continue intégrée au PVC. Son dormant de 70 mm incorpore un renfort thermique en PVC cellulaire et fils d’acier. Les ouvrants de zendow#neo ThermoFibra contiennent 200 000 mètres de fibres de verre par mètre de profilé.

Sous avis technique, cette fenêtre dépasse largement les critères de la RT 2012 et les exigences de la norme BBC et elle est classée « A4 » (étanchéité à l’air, même pour des dimensions maximales).

Sans renfort métallique, quelle que soit la dimension, blanc ou couleur, elle obtient d’excellents résultats thermique et phonique : Uw = 0,7 W/m².K avec vitrage Ug = 0,4 W/m².K Ses profilés acceptent des vitrages jusqu’à 54 mm et également des vitrages acoustiques permettant de larges économies, un grand confort et une résistance élevée aux effractions.



Zendow#neo ThermoFibra existe dans 59 coloris et 3 structures : teintes thermolaquées, plaxées et masses, dans un panel de coloris effet bois naturels, bois colorés, mats, métalliques et contemporains.

Idéale en neuf et en rénovation, elle s’intègre parfaitement à tous les projets architecturaux en apportant confort, économies, sécurité, sobriété, design et solidité. La fenêtre Zendow#neo thermoFibra a obtenu la labellisation VinylPlus (programme de développement durable de l'industrie européenne du PVC). Ses profilés et ses renforts thermiques sont 100% recyclables.

Pour en savoir plus exit_to_app