Zoom sur le chantier toiture AMS à Thann (68) réalisé en synergie avec le charpentier métallique BCM

Ses 60 agences certifiées RGE accompagnent les maîtres d’oeuvre et d’ouvrage et les entreprises générales à chaque étape : diagnostic poussé du projet, faisabilité technique et proposition de systèmes les plus adaptés, assistance dans le montage des dossiers d’aides financières (C2E…), mise en oeuvre de qualité réalisée par des compagnons expérimentés et suivi post-chantier. Présente dans toute la France, SOPREMA Entreprises est un acteur national de premier plan et de confiance qui participe activement à la rénovation de l’enveloppe des bâtiments et à l’accélération de la transition énergétique.

Une rénovation illustrant l’étendue des savoir-faire

Le bâtiment industriel AMS à Thann, dans le Haut-Rhin (68), illustre cette expertise globale. AMS a choisi l’agence SOPREMA Entreprises de Mulhouse pour entreprendre la totalité des travaux en toiture de son atelier de fabrication de tôlerie qui présentait des infiltrations. Après avoir renforcé la structure en s’appuyant sur sa filiale charpente métallique BCM, SOPREMA Entreprises a réalisé la nouvelle couverture de 7 000 m².

remplacement des quatre voûtes, entre 100 et 145 m de longueur, pour maximiser la lumière naturelle et l’isolation thermique ,

, arrachage du complexe isolant/étanchéité, remplacement de certains bacs corrodés et mise en oeuvre du nouveau système bicouche et de la couvertine en acier laqué.

Les travaux ont duré près d’un an et le chantier a été réceptionné début février 2023. L’un des enjeux de cette réhabilitation était l’intervention de BCM et SOPREMA Entreprises en site occupé.



« SOPREMA Entreprises a piloté tout le chantier. Nous avons eu un unique interlocuteur pour tous les travaux. L’accompagnement de A à Z du chef de secteur Olivier Sanfilippo et sa disponibilité ont été très appréciés au quotidien. C’était rassurant et aussi confortable pour notre responsable maintenance, qui était le référent en interne, car il avait un seul point d’entrée s’il avait des questions sur le choix des solutions installées ou sur l’avancée du chantier. Finalement SOPREMA Entreprises a fonctionné comme une maîtrise d’oeuvre. », détaille Fabien Barbier, Directeur de AMS.

Charpente renforcée

Dans un premier temps, le chef de secteur SOPREMA Entreprises de l’agence de Mulhouse a préconisé une étude structure pour vérifier la conformité de la charpente métallique existante. Datant de 1968, le bâtiment était soumis à d’anciens Eurocodes et ses pannes IPE180 avaient des portées de 9 m. Dans la réglementation actuelle, elles sont de l’ordre de 4 à 5 mètres pour ce type d’ouvrage intégrant une pente de 8,5 % et qui doit, en plus, reprendre les charges par rapport à l’accumulation de neige fréquente dans cette région.

Pour répondre aux nouvelles normes, il était essentiel de renforcer la structure (règles de calculs CM66 et Add80). SOPREMA Entreprises s’est donc rapprochée de sa filiale BCM, spécialisée dans les charpentes métalliques, pour intervenir sur cette partie. Durant 9 semaines, une équipe de trois professionnels a réalisé la mise en oeuvre de toutes les pièces de renfort : ajouts de jarrets dans les angles entre les traverses et les poteaux, de supports de voûte, de bretelles pour tenir les poteaux secondaires notamment face au vent, et de liernes sur les pannes pour le poids de la neige.

Voûtes au confort maximisé

Une fois la charpente prête, SOPREMA Entreprises a installé les garde-corps et les filets en périphérie du bâtiment afin que ses équipes puissent intervenir en toute sécurité à une hauteur de 12 m.

Quatre professionnels ont entrepris la dépose puis la pose de quatre nouvelles voûtes, trois de 100 m et une de 145 m de longueur. Pour chacune d’entre elles, une glissière a permis de reprendre la nouvelle structure en aluminium. Intégrant désormais des remplissages en polycarbonate de 16 mm d’épaisseur, elles renforcent l’isolation thermique et optimisent la luminosité à l’intérieur. Des systèmes de désenfumage ont également été insérés.

Crédits photos : © SOPREMA Entreprises

