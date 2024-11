À travers son nouveau concours, l’éco-organisme Valobat veut distinguer les chantiers faisant la part belle au tri, au réemploi et à la valorisation. Les professionnels du bâtiment ont jusqu’au 10 janvier pour candidater.

Plus d’un an après l’application de la responsabilité élargie du producteur (REP) du Bâtiment, l’éco-organisme Valobat se montre toujours ambitieux. Ambitieux en termes de démocratisation du tri chez les professionnels, de déploiement du réemploi ou encore de soutien à la R&D.

Tant d’objectifs qui se cristallisent entre autres autour des Trophées Valobat, dont la 1ère édition a été lancée le 13 novembre.

« Ce concours inédit se veut une vitrine de l’économie circulaire dans le secteur du bâtiment en France », affiche Valobat. L’éco-organisme invite « tous les artisans, maîtres d’oeuvre et d’ouvrage, négoces en matériaux de construction, gestionnaires de déchets, plateformes de réemploi, entreprises de travaux », de candidater, avec l’accord du maître d’ouvrage.

Tri, réemploi, valorisation … quatre prix décernés

Divers chantiers peuvent être présentés : bâtiments résidentiels, tertiaire, industriels, d’infrastructures, publics comme privés, qu’ils soient « situés en France métropolitaine, en Corse, en Guyane française ou en Martinique ».

Seuls les projets candidats en cours et non achevés au 1er avril 2025 peuvent être présentés. Ils doivent être inscrits sur une catégorie parmi les trois : « Réhabilitation », « Déconstruction / Démolition » et « Construction neuve ». Chaque candidature sera évaluée « selon plusieurs critères tels que la stratégie, l’accessibilité, la qualité et la pertinence des solutions mises en place », indique Valobat.

Les professionnels peuvent s’inscrire gratuitement, en remplissant un formulaire sur le site Internet de Valobat, avant le 10 janvier 2025 à minuit. Les lauréats seront récompensés lors d’une cérémonie le 22 mai.

Quatre prix sont proposés pour ces premiers Trophées Valobat : « Chantier exemplaire en tri », « Chantier exemplaire en réemploi », « Chantier exemplaire en valorisation » (remblais, valorisation énergétique…), ainsi que le « Grand Prix ».

Chaque gagnant recevra une oeuvre d’art unique réalisée à partir de matières recyclées et une meilleur visibilité sur le travail par les canaux de Valobat.



Virginie Kroun

Photo de Une : Valobat