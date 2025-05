Valobat a lancé la première édition de ses Trophées fin 2024. À l’heure du déploiement de la REP, ceux-ci ont pour objectif de mettre en lumière les bonnes pratiques autour de la gestion des déchets. À l’occasion de son événement « Réemployer, Transformer, Bâtir Demain », l’éco-organisme a dévoilé les quatre lauréats. Présentation.

Pour ce qui est des bonnes pratiques autour de la gestion des déchets, toutes les astuces sont bonnes à prendre pour les professionnels du secteur du BTP. Pour les mettre en lumière, l’éco-organisme Valobat a lancé fin 2024 la première édition de ses Trophées. Ce concours vient récompenser les démarches exemplaires, vertueuses et novatrices sur les chantiers.

Artisans, maîtres d’œuvre et d’ouvrage, négoces en matériaux de construction, gestionnaires de déchets, plateformes de réemploi, entreprises de travaux… Tous ont pu candidater gratuitement pour ce concours.

Pour l’occasion, près de 40 dossiers ont été déposés. Chacun d’entre eux a été évalué selon plusieurs critères, tels que l’impact environnemental du projet, l’implication des acteurs, la démarche globale et l’exemplarité du chantier, et l’innovation et la prise de risque dans les choix des solutions mises en place. Chaque dossier a été noté par un jury de huit experts indépendants.

À l’occasion de son événement « Réemployer, Transformer, Bâtir Demain », organisé le 22 mai dernier à la Maison de la Chimie, Valobat a dévoilé les quatre lauréats de la première édition de son concours.

Lauréat - Prix chantier exemplaire en tri

Pour le Prix « Chantier exemplaire en tri », c’est le projet de rénovation énergétique des logements collectifs « Petit Pont » à Vaulx-en-Velin (69) qui a été récompensé.

Ce chantier, commandé par le maître d’ouvrage Alliade Habitat, a intégré, dès la phase de conception, une stratégie durable articulée autour du tri des déchets, du réemploi des matériaux et de la sensibilisation des acteurs du site.

Une recyclerie a été installée sur le chantier par l’entreprise de travaux GCC Aureca. Elle accueillait différents type de contenants, allant de la caisse palette aux bennes jusqu’à 20 m³, afin de garantir le traitement gratuit de huit flux de déchets en conformité avec la REP PMCB : Déchets Industriels Banals (DIB)/Déchets Ultimes (DU), bois, plastiques rigides, gravats, palettes, plâtre, laine de roche et menuiseries vitrées.

L’agencement des bennes et la signalétique pédagogique lisible par tous, ont été des éléments différenciants. Au total, 113 tonnes de déchets ont été produites. Un responsable environnement au sein de GCC Aureca supervisait le tri, assurait la traçabilité des déchets et garantissait le taux de valorisation.

Cette organisation a permis d’atteindre un taux de valorisation de 80 %. Un protocole de réemploi a également été mis en place, incluant un inventaire des matériaux recherchés et un sourcing en circuit-court. Cette rénovation est un véritable modèle de revalorisation dans le secteur de la réhabilitation.

Crédit photo : GCC Aureca - Alliade Habitat

Lauréat - Prix chantier exemplaire en valorisation

Le Prix « Chantier exemplaire en valorisation » est venu récompenser la construction d’une résidence étudiante « Porte des Alpes », à Bron (69). De nouvelles résidences universitaires sont actuellement en construction dans la ville. Celles-ci accueilleront les étudiants dans neuf bâtiments d’une superficie de près de 15 000 m². Dès la phase de conception, une stratégie de gestion durable du chantier a été intégrée, avec un objectif de valorisation de matière supérieur à 70 % par rapport à la masse totale. Le programme affiche également un taux de recyclage et de valorisation de 97 %. Ces résidences universitaires visent la certification NF Habitat HQE.

Un protocole de réemploi est mis en œuvre sur plusieurs lots comme pour les travaux de peinture, où les bassines et les outils des artisans sont réutilisés. Trois familles de déchets sont également ciblées pour être réemployées via des structures locales : les sanitaires, les lave-mains et les équipements électriques.

Une valorisation en insertion professionnelle vérifie ou fait du sur-tri avant de vider les bennes à l’aide d’un retourneur électrique. Ces bennes sont installées par le prestataire de déchets Serfim Recyclage. 60 bacs roulants, de 660 litres chacun, sont mis à disposition. Ils sont répartis parmi les 11 flux (gravats, bois, cartons, plâtre, plastiques…). Leur tri à la source est maximisé grâce aux filières de valorisation de Serfim Recyclage.

Crédit photo : Bouygues Bâtiment Sud-Est

Lauréat - Prix chantier exemplaire en réemploi

Le projet de réhabilitation du tiers-lieu « La Caserne », situé à Poitiers, s’est vu décerné le Prix « Chantier exemplaire en réemploi ». Il transforme la caserne de pompiers en un tiers-lieu accueillant des bureaux, des ateliers dédiés à l’économie sociale et solidaire, ainsi qu’un bar, un restaurant et une auberge de jeunesse.

D’une superficie totale de 4 767 m², il vise un objectif de 400 tonnes de matériaux réemployés et un taux de valorisation des déchets de 70 % minimum (dont 50 % hors valorisation gravats). Il permettra ainsi d’économiser 260 tonnes d’émissions de CO2. Le programme a bénéficié du label Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine (BDNA) Argent en phase conception.

Le tri des déchets de chantier s’effectue sur place via différentes bennes. Elles traitent quatre flux : les métaux, les bois, le béton et le verre. Une plateforme de réemploi temporaire a été installée dans le gymnase et des protocoles spécifiques ont été mis en place. Les marchés de travaux ont été constitués afin d’intégrer plusieurs types de réemploi « in situ » (radiateurs en fonte, sanitaires…), « ex situ » et « provenance extérieure ».

Plusieurs démarches innovantes sont à souligner, à savoir :

1 000 traverses en béton monobloc, provenant de la SNCF, ont été mises en œuvre en revêtement de sol circulable et perméable. Elles sont installées sur plus de 800 m², au niveau du parvis et de la cour intérieure. Elles ont permis d’éviter 290 tonnes de déchets.

Des chutes de découpe laser en acier perforé, issues du monde industriel, seront utilisées en support de végétation en façade, soit 4,25 tonnes de déchets empêchées.

Un travail de dessin architectural selon les PEM disponibles, qui a engendré de nombreux allers-retours en conception.

Ce chantier « démonstrateur » fait l’objet de plusieurs visites d’acteurs du réemploi mais également de chargés d’opérations de la ville de Poitiers et du Grand Poitiers dans le cadre de partages d’expériences.

Crédit photo : Agence Duclos-Riboulot Kester Architectes

Lauréat - Grand Prix

Enfin, le Grand Prix a été décerné au projet de réhabilitation du programme « Pinard », à Paris. D’une surface totale de 6 112 m², le bâtiment parisien Pinard, situé sur l’ancien site de l’hôpital Saint-Vincent de Paul, est en cours de réhabilitation pour accueillir des locaux d’activités et des équipements publics mutualisés. Ce chantier se distingue par une ambition environnementale forte se traduisant par des actions concrètes :

Une ambition de 17,7 % de matériaux réemployés en masse, soit environ 380 tonnes de matériaux.

Une réduction significative de 8,1 % des émissions carbone grâce à ce réemploi des matériaux, mais également par les matériaux bas carbone choisis pour le futur programme.

7 flux de déchets sont triés : papier/carton, métal, plastiques, verre, bois, DIB et fraction minérale. Ils sont stockés dans des bennes mises à disposition par le prestataire de déchets Serfim Recyclage.

Crédit photo : Guillaume Henry Lecomte

Par Jérémy Leduc

Photo de une : GCC Aureca Alliance