Alors que les locataires du parc social sont nombreux à souffrir de précarité énergétique, une récente étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur) prouve le succès de la rénovation énergétique des logements sociaux à Paris, avec une baisse moyenne de 34 % des consommations énergétiques.

La consommation énergétique des logements sociaux rénovés à Paris aurait baissé d’en moyenne 34 % en 2023, selon une étude de l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur).

D’après cette étude, menée sur plus de 9 000 logements, cette baisse de la consommation varie en fonction du mode de chauffage. Ainsi, elle diminue davantage dans les logements disposant d’un chauffage individuel, avec une moyenne de -38 %.

La réalisation de travaux de rénovation énergétique aurait ainsi permis aux locataires d’économiser entre 300 et 500 euros par an et par logement. L’Apur souligne que les situations toutefois restent disparates, l’électricité étant en 2023 « deux fois plus chère que le gaz ».

« Les résultats sont excellents, cela nous encourage à continuer à investir », s’est réjoui Jacques Baudrier, adjoint à la maire en charge du Logement.

Rénovation des logements sociaux : budget en hausse à Paris

Depuis 15 ans, la ville de Paris consacre 300 millions d’euros à la rénovation du parc de logements sociaux de ses trois bailleurs. En 2024, ce budget a été revu à la hausse, avec 350 millions d’euros.

Toutefois, la baisse des consommations pose la question de savoir si les locataires du parc social n’ont pas été incités à réduire leur consommation de chauffage par souci d’économies.

« Cela demande une analyse qualitative, mais le fait d'avoir rénové les immeubles permet un chauffage plus efficace et améliore aussi la situation du point de vue précarité énergétique», précise Jacques Baudrier.

L’Apur rappelle que les transports mis à part, le logement représente 46 % des consommations énergétiques de la capitale, dont 38 % pour le parc privé et 8 % pour le parc social.

Une seconde étude concernant cette fois-ci les consommations du parc privé sera présentée en mars 2025.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock