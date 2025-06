Fraude et rénovation énergétique : Enedger fait appel à l’IA et la blockchain

Alors que les fraudes à MaPrimeRénov’ et aux CEE se multiplient, la start-up Enedger lance Enerblock, une plateforme reposant sur la blockchain et l’intelligence artificielle. Le but : garantir la fiabilité des dossiers et restaurer la confiance dans la rénovation énergétique.