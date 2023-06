Du mardi 13 juin au mercredi 14 juin, les lauréats du programme « Démonstrateurs de la ville durable » se sont rassemblés à Rennes. L’occasion de découvrir des projets urbains innovants, inclusifs, et en phase avec la transition écologique des territoires.

Depuis la consultation citoyenne sur la ville durable lancée en mai 2021 par l’ancienne ministre Emmanuelle Wargon, le gouvernement continue d’organiser des rassemblements en ce sens.

En témoignent les Rencontres nationales des « Démonstrateurs de la ville durable », dont la deuxième édition se tient à Rennes les 13 et 14 juin, après un premier lancement en novembre dernier, en présence d’Olivier Klein, ministre chargé de la ville et du logement et avec et Bruno Bonnell, secrétaire général pour l’investissement en charge de France 2030.

Ces deuxièmes Rencontres nationales des « Démonstrateurs de la ville durable » ont pour fil conducteur « le pilotage de l’innovation », qui couvre diverses interrogations : « Comment garder son cap de transformation ? Quels défis posent un projet innovant, dans la conduite de projet et dans l’animation d’un écosystème d’acteurs ? », lit-on dans un communiqué du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

L’occasion pour les 39 projets lauréats de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) « Démonstrateurs de la ville durable », dévoilés début 2022, de se rassembler dès la première journée au sein de l’Hôtel Pasteur. Construction elle-même réalisée dans le cadre du projet « ÉcoCité-Ville de demain », tourné vers des procédés urbains inclusifs et innovants.

La seconde journée sera consacrée au démonstrateur de Rennes « Les Halles en commun », dans la ZAC de la Courrouze, mais également des réalisations du précédent programme « ÉcoCité-Ville de demain ». Ce dernier était consacré à trois thèmes : la nature en ville et la gestion des eaux pluviales, la concertation à l’aune de l’urbanisme culturel et les évolutions architecturales du projet à travers les prescriptions énergétiques et bas carbone.

« Démonstrateurs de la ville durable », un accompagnement en deux phases pour les lauréats

Pour rappel, les lauréats de l’AMI « Démonstrateurs de la ville durable » bénéficient d’un accompagnement en phase d’incubation de leur projet, sur une durée de 36 mois maximum et avec un soutien de l’État à hauteur de 500 000 d’euros maximum.



« Durant cette période, les collectivités sont soutenues financièrement et techniquement par France 2030, en leur donnant les moyens, quelle que soit leur taille, d’affiner au mieux le contenu et l’ambition de leurs innovations. Arrivés à maturité, les projets bénéficieront également du soutien de France 2030, jusqu’à 10 millions d’euros par démonstrateur, lors de la phase de réalisation, pour la mise en œuvre des actions innovantes », poursuit le ministère dans un communiqué.

Les projets auront de 2023 jusqu’à 2025 pour maturer, avant présentation en Comité d’engagement des projets opérationnels.

Lancé en mai 2021 dans le cadre du programme France 2030 (ex-Programme d'investissements d'avenir), « Démonstrateurs de la Ville Durable », bénéficie d’une dotation de de 305 millions d’euros, sous la houlette de la Banque des Territoires et de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Les projets doivent s’articuler autour de 3 axes : « accélérer la transformation des villes par une approche intégrée », « agir sur le bâti pour la sobriété en énergies et en ressources », ainsi qu’ « accompagner le développement des filières ».

Virginie Kroun

Photo de Une : AdobeStock