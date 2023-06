À l’initiative du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, le jury a décerné le Grand Prix de l’urbanisme à Simon Teyssou, architecte-urbaniste concepteur et directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand. L’heureux gagnant recevra son prix des mains du ministre à la fin de l’année 2023.

Il n’y aura pas eu le moindre suspens pour cette 34ème édition du Grand Prix de l’urbanisme. Simon Teyssou, architecte DPLG de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF), a été désigné dès le premier tour par le jury, le 21 avril dernier. Ce dernier a tenu à le récompenser pour son engagement et son action en faveur des territoires ruraux et péri-urbains.

Créé en 1989, le Grand Prix de l'urbanisme distingue chaque année une personnalité reconnue par un jury international. Il valorise l’action des professionnels qui contribuent à faire avancer la discipline et à améliorer le cadre de vie des habitants de tous les territoires.

Simon Teyssou a su montrer qu’il était possible de réaliser des projets ambitieux, qualitatifs et créatifs dans des territoires faiblement dotés en ingénierie, peu attractifs pour le marché et financièrement contraints.

En tant que directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, il contribue à mettre en visibilité les questions posées par la ruralité, le devenir des petites centralités, la diversité des modes d’intervention possibles, la cohésion sociale, en insistant sur leurs complémentarités avec des territoires urbains voisins.

Le jury - composé notamment de Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice générale de l’aménagement, du logement et de la nature, d’élus comme le maire de Versailles et celui de Montpellier, de professionnels du secteur ou encore de personnalités internationales - a voulu saluer les travaux de M. Teyssou, mais également « sa pensée et son engagement qui mettent à l’honneur ces espaces souvent modestes, parfois les oubliés de l’urbanisme, qui fondent l’identité de la France et se révèlent être des laboratoires sociétaux, urbains et environnementaux. Il ouvre ainsi des voies d’action opérantes et inclusives, qui pourront éclairer utilement les pratiques métropolitaines à l’avenir ».

D'étudiant à directeur de l’ENSACF Simon Teyssou est né en 1973. Architecte DPLG diplômé de l’École nationale supérieure d’architecture de Clermont-Ferrand, il crée en 2000 l’agence l’Atelier du Rouget, dans le Cantal. Il enseigne en parallèle les théories et pratiques de la conception architecturale et urbaine à l’ENSACF, dont il prend la direction en 2019. Influencé par le régionalisme critique, il défend une architecture située et mobilise la question écologique pour en faire une opportunité au service du projet avec une valorisation du « déjà-là », une maîtrise de l’empreinte écologique (énergétique, carbone, en biodiversité…), des qualités d’usages, d’évolutivité ou de réversibilité. Une approche qui s’enrichit d’une réflexion théorique portée par son activité d’enseignement qui l’amène plus largement à questionner les processus de désaffection/réinvestissement des centres-bourgs (et en corollaire d’étalement urbain) pour mieux y répondre.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Jacques Pouillet