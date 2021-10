Deux appels à projets urbains lancés par Urban Lab

Plateforme d’innovation urbaine de Paris&Co, Urban Lab lancait fin septembre deux nouveaux appels à projets. L’un étant la 4ème édition des Quartiers d’Innovation Urbaine, l’autre le 8ème Arc de l’Innovation, respectivement dédiés à l’expérimentation urbaine et l’innovation sociale.

C’est à l’occasion de son premier festival dédié aux transitions urbaines fin septembre qu'Urban Lab, plateforme d’innovation urbaine de Paris&Co, a annoncé deux appels à projets.

La 4ème édition des Quartiers d’Innovation Urbaine, prévue à Paris, 18e

Le premier appel à projets se déroule dans le cadre de la quatrième édition des Quartiers d’Innovation Urbaine, qui se concentre sur le quartier « Chapelle-S », dans le 18ème arrondissement du Paris. Entrepreneurs, étudiants, chercheurs, usagers, investisseurs, acteurs publics, associations… Les 15 potentiels lauréats sélectionnés, issus du public comme du privé, pourront tester leur solution dédiée à la mobilité, la végétalisation, la sécurité, la gestion des ressources, la qualité de vie ou le commence en milieu urbain.

Ils pourront dans ce sens bénéficier, de la part d’Urban Lab, d’un accompagnement de 18 mois dans le montage, le déploiement, le suivi, l’évaluation et la valorisation de l’expérimentation de leur dispositif.

Les candidats ont jusqu’au 27 octobre prochain pour postuler, en cliquant ici.

Jusqu’à 5000 € de financements pour les lauréats du 8ème Arc de l’Innovation

Pour sa huitième édition, l’Arc de l’innovation, qui détecte les innovateurs sociaux de l’est parisien et le grand parisien, propose diverses récompenses.

Les huit lauréats porteurs de projets d’économie sociale et solidaire auront accès à des outils de communication sur-mesure, des financements à hauteur de 5000€ ainsi qu’à la connexion à une communauté de porteurs de projets engagés et à l’écosystème de l’innovation. Un réseau sans aucun doute porté par quatre territoires franciliens (Est Ensemble, Grand Orly Seine- Bièvre, Plaine Commune et la Ville de Paris) et 3 partenaires privés.

Les candidatures dureront jusqu’au 19 octobre prochain, sur ce lien.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock