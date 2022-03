Éco-quartier Archipel à Hérouville Saint-Clair (14) : un cocon dynamique au bord de l'eau

Nouveau chapitre sur la presqu’île dans l'agglomération de Caen la Mer : la ville de Hérouville Saint-Clair (14) livrait les détails du chantier de son futur éco-quartier Archipel ce jeudi. Remontant à 2014, le projet de 22 hectares fera la part belle à la circulation douce et au cadre naturel du Calvados.

Le plateau des Colombelles à Hérouville Saint-Clair (14) en aura vu du changement, de son développement économique au Moyen-Âge au démantèlement de ses usines de métallurgie dans les années 1990. C’est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour cette zone hérouvillaise, avec la présentation du projet de l'éco-quartier Archipel, dévoilé jeudi 10 mars.

Un éco-quartier qui s’étend sur 22 hectares

« Ce nouveau quartier, en cours de réalisation avec notre aménageur Nexity, proposera 1 300 logements individuels, collectifs, publics, privés avec une architecture innovante, ainsi que des commerces, un hôtel, des bureaux d’entreprises, des équipements publics et de loisirs, pour permettre aux nouveaux habitants de profiter de la nature en milieu urbain », expose Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville-Saint-Clair.

Dans le détail, l’éco-quartier se déploiera sur 22 hectares de la presqu’île, pour 100 000 m2 de surface de plancher (SP) tous programmes.

Les logements, représentant 90 000 m2 de SP seront répartis entre quatre hameaux de 3 hectares, et comprennent 50 % d’habitats en accession libre, 32 % en accession à coût maîtrisé, ainsi que 18 % d’habitat social.

Les derniers 10 000 m2 SP seront divisés entre une moitié de commerces, hôtels, restaurants, services, et une autre dédiée aux bureaux et activités. L’emprise foncière pour les équipements, elle, est estimée à 5 000 m2.

Concilier circulation et cadre naturel de la presqu’île

Conçus pour les piétons et les cyclistes, les espaces publics de l’éco-quartier limiteront la circulation des voitures, grâce à des parkings silo prévus à l’entrée de chaque hameau. L’accès à l’intérieur d’Archipel sera possible uniquement sur une rue partagée.

« Habiter l’estuaire de l’Orne au cœur de la nature métropolitaine et des paysages extraordinaires de Caen la mer est une exception et un privilège. Presque comme une île, l’éco-quartier Archipel propose de composer avec la dimension du fleuve et l’écosystème de l’estuaire », rappelle Thierry Laverne, paysagiste d'ALPS, missionné sur le projet d’aménagement.

D’où l’idée d’établir, dans le futur éco-quartier d’Hérouville-Saint-Clair, une trame paysagère reliant l’Orne et le Canal. De larges espaces vont donc être creusés afin d’accueillir et gérer les eaux pluviales du quartier, tout en dégageant des vues sur le paysage naturel. D’ailleurs, des circuits de promenades pédagogiques seront tracés afin de sensibiliser les habitants à la biodiversité.

Perspective de la Darse - Crédit photo : LAQ – ALPS - ATJ Graphics

D’autant que le futur éco-quartier cherche à aménager deux espaces. D’abord la Darse, qui accueillera un centre d’eau sportif et ludique donnant sur le canal. L’éco-quartier comprendra également une proue à la pointe sud, offrant une vue sur le bassin d’Hérouville. Un endroit qui abritera des commerces, des services, un hôtel, des bars, des restaurants, ainsi que de divers événements (fêtes, concerts, marchés).

Perspective de la Proue - Crédit photo : LAQ – ALPS - ATJ Graphics

« Ce projet d’aménagement urbain est ambitieux à l’échelle de la communauté urbaine de Caen la mer car il permettra, par la reconquête d’une ancienne friche industrielle, de limiter l’étalement urbain de la plaine de Caen et l’artificialisation des terres», affirme Rodolphe Thomas, maire d’Hérouville Saint-Clair.

Plan Guide de 2014 à l'origine du projet d'éco-quartier Archipel - Crédit photo : LAQ – ALPS

Déclenché par un plan guide de réaménagement sur la presqu’ile de Caen à Hérouville Saint-Clair, le chantier de l’éco-quartier Archipel démarrera en 2023, pour une fin de projet prévue en 2035.



Virginie Kroun

Photo de Une : LAQ – ALPS - ATJ Graphics