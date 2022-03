Quartiers durables : l’Alliance HQE-GBC identifie 19 indicateurs

Afin d’aider les acteurs de l’aménagement du territoire (opérateurs, maîtres d’œuvre, élus locaux…) dans la conception de quartiers durables, l’Alliance HQE-GBC annonce la publication d’un nouveau guide pratique d’aide à la décision, comprenant 19 indicateurs, détaillés à travers des fiches pratiques.

Le 1er mars, l’Alliance HQE-GBC organisait un webinaire sur la résilience et l’adaptation du bâti au changement climatique, proposant un référentiel avec des leviers d’action.

Ce mardi 8 mars, l’association a annoncé avoir publié un nouvel outil : un guide pratique permettant de concevoir et évaluer l’aménagement de quartiers durables.

En 2018, l’Alliance HQE-GBC lançait en effet avec l’Ademe un « Test HQE Performance Quartier » sur une dizaine d’opérations afin de déterminer des indicateurs pour poser un cadre référentiel commun d’évaluation.

Des critères concernant le développement durable et la qualité de vie

Sur 30 critères évalués, 19 ont été retenus pour leur capacité à répondre à des enjeux tels que la santé, le bien-être, la cohésion sociale, mais aussi le développement durable, l’adaptation au changement climatique, à la raréfaction des ressources, et à la diminution de la biodiversité.

Ces 19 indicateurs sont détaillés sous forme de fiches pratiques et répartis en trois grandes thématiques : la qualité de vie, le respect de l’environnement, et la performance économique.

Parmi les critères du chantier, on retrouve par exemple la rénovation de l’existant, le recours à des matières premières locales, le réemploi des terres excavées, la valorisation des déchets de chantiers, ou encore l’estimation du nombre d’emplois générés par le projet.

Côté qualité de vie offerte aux habitants, on retrouve l’orientation des bâtiments pour une bonne température et luminosité, des logements et espaces de travail sans nuisances, des services de proximité et des transports en commun à moins de 500 mètres des logements, la présence d’espaces végétalisés propices à la biodiversité, ou encore des modes de circulation apaisés.

Pour consulter l’intégralité du guide, c’est ici.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock