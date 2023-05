La ville de Paris s'engage à créer de nouveaux espaces verts

La ville de Paris s'engage à mettre à la disposition du public 300 hectares supplémentaires d'espaces verts, accessibles dans le cadre de son prochain plan local d'urbanisme (PLU). Le 25 mai, la mairie inaugurait une nouvelle place dans le 12ème arrondissement, où 80 arbres ont été plantés.

Afin de respecter la norme de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 10 mètres carrés d'espaces verts par habitant, la mairie de Paris entend « acquérir 300 hectares d'espaces verts nouvellement créés ou ouverts ». Il s'agit de zones qui existent déjà, mais qui ne sont pas encore accessibles au public, comme l'a précisé Christophe Najdovski, adjoint au maire chargé du Verdissement, lors d'une présentation à l'hôtel de ville.

La mairie s'engage ainsi à créer « 55 hectares de nouveaux espaces verts au sein des agglomérations existantes, et des nouvelles zones d'aménagement », a quant à lui expliqué Emmanuel Grégoire, adjoin chargé de l'urbanisme.

L'exécutif de gauche prévoit d'établir « un grand parc de plus de 25 hectares » entre les portes de La Villette et de La Chapelle dans le nord-est de Paris. De plus, Emmanuel Grégoire inclut « 70 hectares d'espaces publics » et « 40 hectares de terrains privés », comme des parkings résidentiels, qui seront transformés en espaces verts.

Le plan intègre également « 90 hectares d'espaces verts protégés (EVP) » qui sont déjà en partie accessibles au public, mais qui seront définitivement préservés de la destruction, car le PLU actuel permettait la construction sur ces EVP. Selon le premier adjoint au maire, l'objectif est d'ouvrir tous ces espaces d'ici les dix prochaines années.

25 000 arbres plantés l'hiver dernier

Le futur PLU de Paris, qui devrait être adopté par le Conseil de Paris du 5 juin, avec une adoption définitive entre 2024 et 2025, prévoit également une règle progressive d'indemnisation intégrale du sol pour tout projet immobilier supérieur à 150 mètres carrés.

Les deux adjoints au maire ont également fait le point sur l'engagement d'Anne Hidalgo de planter 170 000 arbres d'ici 2026. Un objectif quantitatif critiqué par ses adversaires. « Nous n'avons jamais planté autant d'arbres à Paris depuis l'époque d'Haussmann au XIXème siècle », défend toutefois Christophe Najdovski.

Avec plus de 25 000 arbres plantés l'hiver dernier et 63 500 arbres plantés à mi-mandat, la mairie souligne que plus du tiers de cet objectif a déjà été atteint. Parmi les arbres plantés au cours des six derniers mois, 800 ont été plantés dans les rues de Paris, mais la plupart ont été intégrés dans les remblais du périphérique (11 500), ainsi que dans les bois de Vincennes et de Boulogne (7 300).

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : ©Adobe Stock