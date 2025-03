Le gouvernement s'engage à relancer la politique de la ville

La ville de Montpellier accueillera bientôt un Comité Interministériel des Villes (CIV). Après un an et demi d'attente, ce rendez-vous, porté par la ministre déléguée Juliette Méadel, vise à répondre aux préoccupations des élus locaux face à la paupérisation des quartiers populaire.

Un Comité Interministériel des Villes (CIV) se tiendra le 17 avril à Montpellier, une annonce faite par la ministre déléguée à la Ville, Juliette Méadel, en réponse à l' « appel d’Épinay » lancé par sept associations d'élus locaux.

Ce rendez-vous vise à redéfinir les priorités de la politique de la ville afin de lutter contre les inégalités qui frappent les quartiers prioritaires (QPV).

Une paupérisation grandissante

Cette rencontre arrive après un an et demi d'attente, le dernier CIV ayant eu lieu à Chanteloup-les-Vignes, et après plusieurs rapports liés aux émeutes de l'été 2023. Afin de préparer ce comité, trois consultations auront lieu en mars et avril : une avec le monde associatif, une autre avec les représentants du monde économique et des bailleurs sociaux, et la dernière avec les associations d'élus.

La relance de ce processus fait suite aux préoccupations exprimées par les élus locaux, qui alertent sur la paupérisation croissante des quartiers populaires et le risque d'une extinction des politiques de renouvellement urbain.

L'association Ville et Banlieue, présidée par Gilles Leproust, a exprimé son inquiétude concernant l'inefficacité des politiques actuelles et a demandé au gouvernement de mettre en place une « feuille de route interministérielle » permettant d'évaluer les crédits accordés aux quartiers prioritaires et d'établir des objectifs chiffrés pour réduire les inégalités territoriales.

Lors du précédent CIV, plusieurs mesures avaient été annoncées, mais leur mise en œuvre avait été partielle. Parmi les propositions, l'une avait particulièrement suscité la polémique : celle delimiter l'attribution de logements sociaux dans ces quartiers pour favoriser la mixité sociale. Ce projet avait d'ailleurs été mal accueilli par les partis de gauche.

Trois priorités pour Juliette Méadel

Juliette Méadel a affirmé que pour cette nouvelle édition cependant, elle privilégierait des priorités plus simples à mettre en œuvre plutôt qu'une multitude de mesures complexes.

Parmi ces priorités, elle a évoqué l'amélioration du cadre de vie avec la mise en place d'un comité de suivi des obligations des bailleurs sociaux, ainsi que le renforcement des politiques en faveur de l'enfance et de l'adolescence, comme la continuation des cités éducatives.

La ministre a également mis l'accent sur le développement économique des quartiers, notamment par la massification du micro-crédit pour les femmes.

Marie Gérald (Avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock