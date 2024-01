Depuis le 1er janvier 2024, 111 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la Ville (PQV) ont été intégrés à la liste déjà existante. C'est la première fois, depuis la création du dispositif en 2014, que cette liste est mise à jour.

Cent onze quartiers ont été ajouté à la liste des quartiers prioritaires (QPV) et quarante en sortent, selon un décret publié au Journal officiel, portant ainsi le nombre total de sites prioritaires à 1 362 en France métropolitaine.

Cette révision n'a pas seulement concerné l'ajout ou la suppression de quartiers, mais également des ajustements de périmètres pour 960 QPV existants. De ce nombre, 291 quartiers conservent leurs contours actuels sans modification. Tous les départements de France sont désormais concernés, avec la création d'un QPV à Mende, en Lozère.

Répondre aux besoins des plus fragiles

Ce remaniement constitue une première depuis la mise en place des QPV suite à l'adoption de la loi Lamy en 2014. Selon la secrétaire d'État chargée de la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, « ce décret est l'aboutissement d'un processus d'échanges fructueux entre les services de l'Etat et les élus locaux. Notre volonté était de répondre aux besoins des plus fragiles et d'avoir un zonage au plus proche des réalités de chaque territoire ».

Les QPV, où résident environ cinq millions d'habitants, sont destinés à bénéficier des dispositifs de la politique de la ville. Ces mesures visent à atténuer les inégalités en matière fiscale et à agir autour des enjeux cruciaux tels que l'éducation, l'emploi, l'insertion sociale, et le développement économique. L'objectif sous-jacent est de réduire les disparités socio-territoriales par rapport au reste du pays.

Pour qu'un quartier soit considéré comme QPV, il doit résider dans une unité urbaine de plus de 10 000 habitants et compter au moins 1 000 résidents, conformément aux données croisées de l'Insee et à l'œuvre de l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Quant aux territoires ultra-marins, qui comptent actuellement un peu plus de 200 QPV, leur actualisation est prévue pour l'année 2024, prenant effet en 2025.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock