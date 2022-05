Les sous-sols : une véritable ressource pour le développement urbain durable

Le sous-sol est un système complexe et fragile, qui remplit de nombreuses fonctions écosystémiques. Cependant, il peut également s’avérer être une ressource stratégique pour le développement urbain durable. Espace public souterrain, espace de stockage, de circulation ou encore d’architecture. Le sous-sol n’est pas un aléa mais plutôt un partenaire, de par les différents usages qu’il peut offrir. Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) organisait mercredi dernier, un webinaire sur le thème « Comment le sous-sol peut-il participer à la durabilité et à l'humanité des villes ? ». Explications.

D’abord utilisé comme abri souterrain, puis comme espace destiné au culte religieux ou encore à l'exploitation de minerais, le sous-sol a connu et connait encore aujourd’hui un bon nombre d’utilisations.

Le sous-sol est en effet connu pour présenter de nombreux avantages, qui motivent de ce fait une implantation souterraine. C’est par exemple un espace qui protège des intempéries, qui isole thermiquement et qui peut dissimuler des biens ou des valeurs. Le sous-sol étant disponible partout, ses usages peuvent donc être perpétuellement disponibles et il permet de connecter plusieurs fonctions entre elles. Il est ainsi une ressource, qui tend à être humanisée et à devenir un espace de vie.

Il convient alors d’aménager le sous-sol, tout en décarbonant la ville et en veillant à respecter les objectifs de Zéro Artificialisation Nette (ZAN). Pour cela, certains anciens ouvrages souterrains peuvent être réutilisés ou remployés en changeant de fonctions notamment, ce qui aurait un impact considérable sur la durabilité urbaine. Une optimisation de l'espace souterrain pourrait ainsi contribuer au développement urbain durable.

Le projet « Ville 10D – Ville d’idées »

Monique Labbé et Jean-François David sont tous deux architectes et acteurs du projet national « Ville 10D – Ville d’idées ». Ce projet vise notamment à développer une recherche appliquée sur la contribution du sous-sol au développement urbain durable, et qui sera publié sous la forme d’un guide. « Ce guide a été construit à partir des résultats de 34 rapports de recherche sur le sous-sol. C’est un guide très pratique et qui sera un outil pour utiliser le sous-sol », précise Monique Labbé, directrice générale du projet national « Ville 10D – Ville d’idées ».

Il cherche ainsi à faire émerger les conditions d’un nouveau type de planification de l’aménagement des villes, par une meilleure prise en compte des intéractions positives entre la surface et le sous-sol. Le projet « Ville 10D – Ville d’idées » a donc pour ambition d’améliorer la connaissance sur la ressource sous-sol et de montrer qu’il existe une alternative crédible au seul aménagement de la surface.

Le guide dont la sortie est prévue pour septembre prochain, sera à destination des acteurs de l’aménagement, tels que les élus, les décideurs publics et privés, les professionnels du bâtiment ou encore les usagers. « Le but était de reformuler tous ces rapports de recherche qui sont parfois foisonnants et pas compréhensibles de tous, afin de ne plus uniquement s’adresser à des chercheurs, mais également à des professionnels de l’aménagement », explique Jean-François David, l’un des principaux rédacteurs du guide de ce projet national.

Robin Schmidt

Photo de une : © SNBPE