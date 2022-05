Objectif ZAN : vers le Zéro Artificialisation Nette des sols d’ici 2030 ?

Lutte contre l’artificialisation des sols : deux nouveaux décrets publiés par le gouvernement L’exécutif accélère la cadence sur le Zéro Artificialisation Nette des sols (ZAN). Deux nouveaux décrets d’application de la loi Climat & Résilience relatifs au ZAN, viennent en effet de paraître le 30 avril au Journal Officiel. Leur objectif ? Introduire une nomenclature des sols artificialisés ou non, et fixer les règles qui doivent être déclinées dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). Les collectivités auront donc enfin une idée précise de la différence entre une surface artificialisée ou non-artificialisée. C’est en tout cas l’objectif du premier décret, qui vient apporter des précisions sur la définition de l’artificialisation des sols et introduire une nomenclature des sols considérés comme artificialisés ou non. Selon l'article L101-2-1 du code de l'urbanisme, « l’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ». Le premier décret du 30 avril, qui est d’ores et déjà entré en vigueur, fixe ainsi les conditions d’applications de cet article, en établissant notamment une nomenclature des sols artificialisés. Le deuxième décret fixe quant à lui les règles de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols qui doivent être déclinées dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (Sraddet). La modification de ces schémas de planification doit être engagée avant le 23 août 2022 et achevée avant le 23 février 2024. À noter qu’un troisième décret d’application relatif au ZAN est encore attendu. Celui-ci devrait porter sur les rapports locaux de suivi de l’état de l’artificialisation des sols, qui devront être rédigés par les collectivités. Pour retrouver l'intégralité des deux décrets, c'est ici.