Une commune suédoise vend ses terrains à moins de 10 centimes le mètre carré

Dans l’ouest de la Suède, la petite commune de Gotëne a suspendu temporairement la vente de terrains après avoir été inondée de demandes pour son offre inédite : des parcelles à seulement 10 centimes d’euro le mètre carré. Une initiative, lancée à la mi-avril, qui visait à encourager la construction de nouveaux logements.

« Il s’agissait d’une idée un peu folle, mais aussi d’une plaisanterie pour être honnête. C’était une opération de marketing », explique Johan Mansson, le maire de Gotëne, petite commune suédoise.

En effet, trente terrains disséminés à travers la commune, qui n’avaient trouvé aucun acheteur depuis plusieurs décennies, ont été proposés à un prix modeste d’une couronne suédoise le mètre carré, soit moins de dix centimes d’euro.

Une région à faible densité de population

L’objectif derrière cette offre était deconstruire davantage de logements dans une région à faible densité de population et de favoriser la croissance locale.

Les terrains disponibles varient en superficie de 7 à 1 200 mètres carrés. Cependant, les acheteurs doivent s’engager à construire une maison sur le terrain acquis dans un délai de deux ans, impliquant plusieurs coûts additionnels : permis de construire (30 000 couronnes), frais de connexion pour la gestion de l’eau (170 000 couronnes), électricité (40 000 couronnes) et connexion internet (30 000 couronnes).

Quelques semaines après le lancement de la campagne, la commune, qui compte environ 5 000 habitants, a réussi à vendre trois parcelles. « Une grande réussite pour une petite commune », se souvient Johan Mansson.

Un « carton mondial »

Mais la véritable surprise est venue fin juin, lorsqu’un reportage réalisé par une chaine de télévision locale a déclenché un véritable effet boule de neige. Plusieurs médias suédois ont repris l'histoire, une vidéo a été publiée sur TikTok, et des millions de personnes ont découvert Götene et ses terrains bon marché.

Quelques jours plus tard, l’histoire est devenue un « carton mondial », explique le maire, puisque deux médias anglophones ont également relayé l’information. La commune a été submergée d’e-mails et d’appels téléphoniques de la part de potentiels acheteurs venant d’Europe, d’Asie, des Etats-Unis, d’Australie et même d’Amérique du Sud.

Avec cette campagne, « nous avons réussi à placer Gotëne sur la carte du monde », se félicite le maire. Face à cet engouement, la commune a du suspendre temporairement la vente des terrains afin de pouvoir examiner toutes les propositions reçues.

Les ventes reprendront le 7 août, sous forme de vente aux enchères.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock