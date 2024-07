Deux nouvelles passerelles inaugurées en Seine-Saint-Denis

Accélérées par l’arrivée des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les inaugurations de passerelles piétonnes et cyclistes se multiplient en Seine-Saint-Denis. Dernières en date : celles baptisées Pierre Larousse et Lucie Bréard, situées à Aubervilliers et Saint-Denis.

À quelques semaines de Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les inaugurations de passerelles se multiplient en Seine-Saint-Denis.

Après le franchissement « urbain Pleyel » inauguré en mai et permettant de faciliter la circulation piétonne entre la gare Saint-Denis Pleyel et le quartier de bureaux du Landy, deux nouvelles passerelles ont été inaugurées le 29 juin.

Relier des quartiers enclavés

La première passerelle, nommée « Pierre Larousse », est située sur la commune d’Aubervilliers. Elle permet désormais de relier le quai Gambetta en rive droite, au quai Josette et Maurice Audin en rive gauche, et plus largement les quartiers des Quatre Chemins et du Millénaire.

La deuxième passerelle, baptisée Lucie Bréard, en hommage à la première athlète française médaillée d’or aux JO de 1922, se situe à Saint-Denis. Elle permet de relier les quartiers Franc-Moisin, Bel Air et le Stade de France.

Il s’agit d’une passerelle piétonne et cycliste de 50 mètres de longueur et 13 mètres de large, qui sera équipée de bancs et de mobilier urbain à l’issue des JOP.

Une dynamique permise par les JOP

Cet ouvrage, qui représente un coût de 10,5 millions, a été aux deux tiers financés par l’argent olympique.

En plus de favoriser le passage des piétons et cyclistes, ces deux passerelles visent plus largement à réduire les fractures sociales en Seine-Saint-Denis en connectant les quartiers enclavés aux centres urbains et aux ouvrages olympiques.

« C’est un des vrais effets positifs des Jeux olympiques, cet héritage en termes de couture urbaine », a commenté Mathieu Hanotin, maire PS de Saint-Denis, à l’occasion de cette inauguration.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : X - @Plaine Commune