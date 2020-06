Entre le 29 mai et le 4 juin 2020, l'agence Blue a mené une enquête pour mieux cerner l'état d'esprit des locataires Français depuis le confinement. Les résultats révèlent notamment qu'ils sont 52 % à ne plus supporter leur logement, et 66 % à vouloir déménager. Parmi les critères recherchés : un logement à la campagne pour 45 %, et un espace extérieur pour 53 %

Un sondage réalisé par Blue, agence immobilière 100 % en ligne, montre que, depuis le confinement, les locataires Français, sont particulièrement nombreux à vouloir déménager (66 %), notamment au profit d'un plus grand espace extérieur. Cette enquête a été menée en ligne auprès de 6 304 locataires répartis dans toute la France, entre le 29 mai et le 4 juin 2020, soit quelques semaines après le début du déconfinement. Parmi les sondés, 57 % disposent déjà d'un jardin, 38 % d'un balcon ou d'une terrasse, et 14 % n'ont aucun espace extérieur. 52 % des locataires n'en peuvent plus de leur logement Cette étude révèle notamment que 52 % des locataires ne supportent plus leur logement. Un chiffre qui augmente à 63 % pour ceux qui n'ont pas d'extérieur. Tout type d'habitation confondus, seuls 20 % des sondés ont répondu se sentir « toujours aussi bien » dans leur logement. Le ressenti des locataires concernant leur logement actuel. Source : sondage Agence Blue juin 2020 Les envies de changement se révèlent particulièrement fortes puisque 66 % des personnes interrogées disent vouloir changer d'habitation depuis le confinement. Le pourcentage monte même à 71 % chez les locataires n'ayant pas d'extérieur dans le leur logement actuel. Entre les envies et le passage à l'acte il n'y a qu'un pas. Ainsi, 54 % des sondés prévoient d'ores et déjà de déménager d'ici la fin de l'année. C'est le cas de 62 % des locataires n'ayant pas d'extérieur. Inversement, 57 % des personnes ayant déjà un jardin ne souhaitent pas déménager. La campagne ça nous gagne Depuis le confinement, 53 % des interrogés considèrent désormais que la surface extérieure est aussi importante que la surface intérieure, et 42 % jugent même l'extérieur davantage important que l'intérieur ! L'importance de la surface extérieure. Source : sondage Agence Blue juin 2020 Autre chiffre révélateur des envies de verdure : seuls 25 % des locataires veulent habiter en ville dans le cadre de leur prochain projet immobilier, alors que 45 % rêvent désormais d' un logement à la campagne. Les locataires ayant déjà un jardin sont d'ailleurs les plus attirés par la campagne (62 %), et les plus réfractaires à la ville (seuls 16 % prévoient d'habiter en ville). Ils sont aussi 68 % à être prêts à payer plus cher pour avoir un espace extérieur (contre 61 % en moyenne). Ceux qui n'ont actuellement aucun espace extérieur sont quant à eux en majorité intéressés par un logement en banlieue (37 %). Ville, banlieue ou campagne ? Source : sondage Agence Blue juin 2020 C.L. Photo de une : Adobe Stock

Redacteur