Bouygues Construction a lancé, le 1er avril dernier, sa campagne de recrutement des alternants 2021. Plus de 1 000 postes sont à pouvoir à travers la France sur l’ensemble des métiers du groupe. « Agis pour ton avenir » répond à la volonté de l’entreprise d’atteindre 10% de ses effectifs en alternance à horizon 2025. 800 entretiens seront menés entre le 26 et le 30 avril.

Le bâtiment offre une multitude d’opportunités de par la diversité de ses métiers. Pourtant, force est de constater que le secteur manque de main d’œuvre. Pour faire face à cette pénurie, les secteur active un certain nombre de mécanismes parmi lesquels l’alternance, un moyen d’intégrer rapidement des nouveaux collaborateurs, de détecter les talents et de rajeunir les effectifs.

Pour la 3e année consécutive, Bouygues Construction lance son opération « Agis pour ton avenir ». La campagne répond à l’ambition de l’entreprise d’atteindre 10% de ses effectifs en alternance à horizon 2025 (vs 5% actuellement à l’échelle du groupe).

De l’alternance à l’embauche

Selon les chiffres de l’Observatoire des métiers du BTP, on comptait, en 2019, 11 647 contrats de professionnalisation et 72 990 contrats d’apprentissage. Avec Bouygues Construction, 1 000 postes sont à pourvoir. Ils couvrent l’ensemble des métiers du groupe : compagnons, ingénieurs, fonctions transverses, etc.

La société a une culture d’entreprise « ancrée dans la transmission des savoir-faire et de l’apprentissage », souligne un communiqué, citant l’exemple de l’Ordre des Compagnons du Minorange créé en 1963, du centre de formation Gustave Eiffel mis en place en 1997, ou encore de son université interne.

Le dispositif 100% digital mettre l’humain en avant pour pallier l’absence de contacts réels en multipliant les témoignages de collaborateurs du groupe. Des « lives » seront également organisés pour permettre les échanges entre recruteurs et candidats. Les candidatures sont à déposer sur la plateforme digitale https://www.inwind.fr/agispourtonavenir/. Plus de 800 entretiens seront menés entre le 26 et le 30 avril. Entre mai et septembre 2021, une campagne sera également lancée en interne pour valoriser le rôle des tuteurs.

« Les métiers de la construction et de l’aménagement des villes et des territoires ont besoin de futurs talents créatifs et passionnés pour relever les défis sociétaux et environnementaux actuels. Nous avons la chance chez Bouygues Construction d’avoir une vraie culture de tutorat, de la formation de nos alternants par des collaborateurs expérimentés et engagés. Ils sauront accompagnés nos alternants pour maximiser leur chance de réussite et d’intégration dans la vie professionnelle ! », déclare Michaël Truntzer, responsable recrutement de Bouygues Construction.

Rose Colombel

Photo de une : ©Adobe Stock