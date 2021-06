La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), PPG et l’Institut de Recherche et d’Innovation en Santé et en Sécurité au Travail (IRIS-ST) annoncent avoir renouvelé leur partenariat RSE en faveur des artisans peintres. Au programme de cette reconduction : prévention des risques professionnels et sensibilisation de la profession au développement durable.

Initiée en avril 2014, cette collaboration et son renouvellement s'incrivent « dans une démarche en faveur de la prévention des risques professionnels et de la responsabilité sociale des entreprises ». « Via les nombreuses formations mises en place, ce partenariat renouvelé permettra à nos entreprises d’être sensibilisées à la question de la gestion des déchets de peinture sur les chantiers et d’être initiées aux bonnes pratiques visant à améliorer les conditions de travail et la rentabilité sur les chantiers », explique Jean-Christophe Repon, président de la CAPEB.

Vers une meilleure sensibilisation au développement durable

En découle une série d’actions concrètes, comme la rédaction de documents sur le futur des métiers de la peinture et de l'isolation par PPG et l’Union Nationale Artisanale Peinture-Vitrerie-Revêtements (UNA PVR) de la CAPEB. Les deux organismes accompagneront également les artisans dans leur gestion quotidienne des déchets, en accord avec les récentes règles en vigueur.

Une façon de développer « des solutions et produits innovants en faveur du développement durable afin d’améliorer le confort de travail des artisans et la qualité des chantiers, tout en anticipant les demandes et évolutions du secteur », précise Pascal Tisseyre, vice-président de l’activité Peintures Décoratives de PPG EMEA Sud.

Des mesures pour la santé et la sécurité des artisans

L’IRIST-ST et PPG réaliseront des « Mémos santé-sécurité », introduiront des modules spécifiques à ces questions dans les formations techniques que PPG dispense aux adhérents de la CAPEB, tout en élaborant des tests auprès des artisans peintres pour évaluer l’évolution des produits, équipements et techniques proposés par PPG.

« Veiller à la sécurité et garantir de bonnes conditions de travail par le biais d’outils et de matériaux adaptés et innovants pour la prévention des risques professionnels des entreprises artisanales adhérentes à la CAPEB, à travers ce partenariat, est un devoir que nous prendrons une fois de plus très au sérieux », a de son côté réagi David Morales, trésorier de l’IRIS-ST.

Autant de missions qui seront estampillées par le logo de la CAPEB et ECO Artisan RGE, afin de valoriser le partenariat auprès des adhérents de la confédération. La CAPEB répondra en outre aux offres de formations de PPG, visant à renforcer les connaissances des entreprises artisanales du bâtiment. Des réunions organisées entre les CAPEB départementales et les points de vente Le Comptoir Seigneurie Gauthier, appartenant à PPG, devraient également cimenter la collaboration.

Virginie Kroun

