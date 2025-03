Auchan : sa filiale immobilière perd 1,2 milliard d’euros en 2024

Le groupe Elo, qui rassemble le distributeur Auchan et les activités immobilières de NHood et Ceetrus, vient d’annoncer une perte nette de 1,2 milliard d’euros en 2024, bien plus élevée que l’année précédente, pour un chiffre d’affaires en progression de 1,6 %.

Deux phases bien distinctes ont caractérisé 2024, avec « un premier semestre un peu plus difficile et un deuxième qui retrouve de la croissance » avec une baisse de prix, notamment en France, et l’intégration d’une centaine de magasins Casino, a expliqué à l’AFP Guillaume Darrasse, directeur général d’Auchan Retail.

Le distributeur espère relancer son activité en France en réalisant « de gros investissements sur les prix », ce qui pénalise sa rentabilité à court terme mais doit lui permettre de faire repartir « la croissance » des ventes à plus long terme, a expliqué M. Darrasse, prenant l’exemple des magasins rachetés à Casino où les prix ont, selon lui, baissé de 15 %, générant « une hausse des volumes au-delà de 20 % ».

Un vaste plan social pour repositionner l’enseigne sur le devant de la scène

Un vaste plan social doit entrer en vigueur sous peu, menaçant ainsi 2 400 emplois en France, et comprenant des fermetures de sites.

Le directeur général d’Auchan Retail souhaite que le « plan d’efficacité opérationnelle » déployé génère « 100 millions d’euros » d’économie de coûts chaque année à horizon 2027, et apporte « plus de souplesse, d’agilité, de réactivité dans nos organisations ». « Depuis presque un an, on se bat » pour repositionner l’enseigne « dans une logique de long terme », a encore dit M. Darrasse, se félicitant d’un « environnement actionnarial qui est stable ».

Barthélémy Guislain, président du conseil de gérance de l’Association familiale Mulliez et du conseil d’administration du groupe Elo, s’est dit « pleinement conscient des échéances financières » auxquelles l’entité « fera face d’ici un an ».

Auchan « déploie sous la direction de Guillaume Darrasse un plan clair, singulier et crédible auquel le conseil d'administration d’Elo apporte son total soutien », y explique-t-il, assurant être « pleinement conscient de la difficulté actuelle d’Auchan France ». « Nous savons, par expérience, qu’il faut minimum 18 mois pour que les premiers signes du retournement d’une entreprise soient tangibles ».

« Le conseil d’administration est aussi pleinement conscient des échéances financières auxquelles Elo fera face d’ici un an : toutes les allocations, tous les investissements, tous les projets sont validés dans ce sens », dit-il, se disant « confiant dans la capacité des entreprises à réaliser leurs objectifs ».

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock