Après 14 ans passés au sein du groupe Engie, et récemment nommée Directrice générale adjointe au sein d’Engie villes & collectivités, Aurélie Lehericy vient d’être élue présidente du Syndicat National du Chauffage urbain et de la Climatisation urbaine (SNCU) le 18 juin dernier. Elle remplace Thierry Franck de Préaumont, président du groupe Idex.

Après quatre années d’études au sein de l’Institut supérieur européen de gestion et un passage à la Riverside University aux Etats-Unis, Aurélie Lehericy démarre sa carrière professionnelle dans l’industrie automobile, en tant que responsable achats chez Logan - faisceaux électriques.

Quatre ans plus tard, elle se tourne vers le secteur de l’énergie en rejoignant le groupe Engie en 2006. Elle y occupe d’abord le poste de Directrice adjointe achats au sein de la branche Energie services, avant de devenir Directrice de la stratégie. Au bout de quatre ans, elle est nommée Directrice Grand Territoires Engie Réseaux.

En janvier 2020, la quadragénaire a pris le poste de Directrice générale adjointe pour Engie solutions villes & collectivités. C’est dans ce contexte qu’elle vient d’être nommée présidente du Syndicat National du Chauffage urbain et de la Climatisation Urbaine (SNCU). A cette occasion, Pascal Roger, Président de la FEDENE s’est exprimé : « Nous sommes ravis d’accueillir Aurélie à la tête du SNCU. Les années d’expérience de cette experte des services énergétiques et des réseaux de chaleur et de froid sont un atout pour notre syndicat face aux défis que nous devons relever pour créer des conditions favorables au développement des réseaux, ainsi qu’à la mobilisation à grande échelle des énergies locales renouvelables et de récupération (...) Sous l’impulsion d’Aurélie, le SNCU renforcera ses partenariats, actions et interventions pour proposer des solutions opérationnelles à court et moyen terme, nécessaires pour donner une nouvelle dynamique aux plans de transition énergétique et climatique et de relance économique de notre pays », a-t-il précisé.



Aurélie Lehericy prend ses nouvelles fonctions de présidente du SNCU ce mercredi 1er juillet.



