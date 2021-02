Cerqual Qualitel Qualification annonce l’attribution de la marque NH Habitat RGE à Avenir Rénovations, une société de travaux, Tous Corps d’États, qui s’est engagée, dès son lancement en 2013, dans une démarche globale. La certification se veut une reconnaissance des savoir-faire des entreprises qui ont fait de la qualité de service, du respect de l’environnement et de la performance économique leurs priorités.

Avenir Rénovations compte à ce jour 40 licenciés, et vise un objectif de 60 licenciés d’ici la fin de l’année 2021. Sa stratégie repose sur une approche globale de la rénovation, telle que souhaitée par les pouvoirs publics. La société accompagne les ménages dans leurs procédures administratives et financières, dans la réalisation des travaux bien sûr et leur suivi. Pour mener leurs projets sereinement, les licenciés disposent d’une organisation « clé en mains » pour apporter à leurs clients les garanties attendues, en termes de délais et qualité de services.

Cette vision de la rénovation globale pour un parc de logements plus efficaces énergétiquement, est partagée par Cerqual Qualitel Certification qui délivre notamment la marque NF Habitat RGE. « Si l’on veut réussir le défi de la rénovation du logement, en particulier sur le plan énergétique, il faut définitivement passer d’une logique de travaux à une approche globale et encadrée. C’est le seul moyen d’obtenir des résultats tangibles, quel que soit le profil de l’entreprise », estime Pierre-Henri Julien, Directeur général de l’organisme certificateur. Avenir Rénovations manifeste cette volonté comme d’autres structures « dont nous pourrions rapidement annoncer l’admission au droit d’usage de la marque. Plus que jamais, en 2021, Cerqual se fera le porte-parole de cet enjeu devenu priorité », poursuit-il.

Valoriser les savoir-faire

NF Habitat RGE implique la réalisation d’un état des lieux technique de la maison avant travaux, un engagement contractuel sur l’ensemble des travaux, les prix et les délais, le respect de minimas techniques, l’évaluation avant et après travaux de la performance énergétique de la maison, et un interlocuteur dédié, tout au long du projet.

A travers la certification, Mickael Di Luca, directeur général du réseau Avenir Rénovations, a souhaité valoriser l’organisation, le système qualité, la qualité des services proposés et la qualité des réalisations. « Nous en sommes convaincus, pour être réellement efficaces et sécurisants pour le particulier, les travaux de rénovation doivent être à la fois pensés dans une approche globale et orchestrés par un seul interlocuteur tout au long du projet. C’est dans cet esprit que nous nous développons, avec une ambition : devenir, à terme, le leader de la rénovation Tous Corps d’États en France ».

NF Habitat RGE est ainsi « une étape essentielle : c’est à la fois la reconnaissance de notre savoir-faire et de la pertinence de notre organisation, et c’est aussi un levier complémentaire de la montée en compétences et de développement pour nos licenciés. Ils bénéficient ainsi et vont pouvoir faire bénéficier à leurs clients, d’une certification encadrée et reconnue », conclut-il.

Rose Colombel

Photo de une : ©Avenir Rénovations