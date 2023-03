Baromètre de l’immobilier et de la ville : le moral des dirigeants en baisse

Pour la septième année consécutive, EY et la fondation Palladio publient leur « Panorama de l’immobilier et de la ville ». L’objectif : interroger les acteurs du secteur en sondant leur moral pour dresser un état des lieux de la filière et de son évolution.

Pour cette nouvelle édition, 515 dirigeants et 38 fédérations représentant 8 secteurs d’activité ont été interrogés entre novembre 2022 et janvier 2023.

Une industrie en baisse de croissance, mais toujours n°1 dans le PIB

Premier enseignement : l’industrie de l’immobilier et de la ville affiche un ralentissement de sa croissance en 2022, avec +0,9 %, après +6,2 % en 2021 – année de rattrapage post-covid. Mais elle reste la première industrie motrice de l’économie française, avec 10,8 % du PIB, pour un total de 286,8 milliards d’euros de valeur ajoutée. Elle reste ainsi loin devant l’industrie de la santé, du luxe, de la chimie, de l’agroalimentaire, ou encore de l’automobile.

Parallèlement, les dirigeants se révèlent beaucoup moins optimistes que l’année précédente. Ils sont 52 % à se dire « optimistes » sur leurs perspectives à 12 mois, contre 84 % l’an passé. Parmi les inquiétudes les plus citées : la hausse des prix des matériaux (pour 49 %), la remontée des taux (46 %), et la hausse des prix de l’énergie (37 %).

Les principales inquiétudes des dirigeants. Source : baromètre EY et fondation Palladio 2023

Des résultats inégaux selon les secteurs

Par secteur, l’immobilier de santé, la logistique et l’hôtellerie s’en sortent mieux, avec un niveau de confiance respectivement de 57 %, 53 % et 49 %. À l’inverse, le commerce (30 %), le bureau (30 %), et le logement neuf (28 %) tirent le moral des dirigeants vers le bas. Il faut dire que la crise sanitaire a rebattu les cartes. Depuis, le tourisme a rebondi, mais les bureaux font face aux modes de travail hybrides, et les taux d’intérêt ont remonté, faisant baisser la demande en logements neufs.

Le niveau de confiance par secteur. Source : baromètre EY et fondation Palladio 2023

Dans le détail, la confiance des professionnels de la commercialisation, de la gestion, et de la promotion immobilière baisse fortement, avec respectivement 52 %, 38 %, et 33 %, soit une chute d’en moyenne 43 points par rapport à 2021.

Le segment de la construction de bâtiments enregistre en revanche un taux de confiance de 56 %, et le segment « architecture, urbanisme et aménagement », un taux de 56 %.

D’un point de vue plus positif, la démographie devrait toutefois susciter toujours plus de besoins en logements, bureaux et commerces dans les années à venir, de même que l’immobilier de santé, avec le vieillissement de la population.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock