Bel’M, spécialiste de la porte d’entrée sur-mesure, annonce la parution de son catalogue 2021, un catalogue placé sous le signe de la convivialité. L’entreprise y introduit une nouvelle signature : Bienvenue à la maison, et y présente ces dernières innovations, notamment deux conceptions nouvelles : les gammes Bois 100 Absolu et Alu 100, qui viennent illustrer la volonté de Bel’M de placer l’innovation et le design au cœur du développement de son offre.

Depuis 35 ans, Bel’M propose une large gamme de produits destinés à la maison individuelle, en rénovation comme en neuf. Le spécialiste de la porte d’entrée conçoit ses produits en France sur plusieurs sites de production : à Machecoul (44) pour les usines Aluminium, Bois et Mixte, et à Roanne (42) pour l’Acier.

Ses portes d’entrée bois sont certifiées NF par le FCBA. Parmi les essences travaillées, le Movingui, le Moabi et le Chêne (essentiellement issu de forêts françaises éco-certifiées PEFC). Pour ce qui est des portes d’entrée en aluminium, la majorité est en sur-mesure. L’usine intègre une chaine de thermolaquage dans le process de fabrication, un procédé garanti par les labels européens Qualicoat et Qualimarine, qui assure un maintien des couleurs et brillances pendant 10 ans.

Afin de minimiser les impacts sur l’ensemble du cycle de vie des produits (extraction, fabrication, transport, usage et fin de vie), Bel’M travaille à l’écoconception de ses produits, et a mis en place un affichage environnemental. La société inscrit ainsi ses activités dans une démarche responsable et durable, des valeurs également portées par le groupe CETIH, spécialiste de l’enveloppe de l’habitat et de la rénovation énergétique, dont elle fait partie.

« Bienvenue chez nous »

Le catalogue 2021 revient sur les innovations, les savoir-faire ainsi que les services proposés par la société. Parmi eux, le simulateur d’installation, le service Études/Plans, ou encore l’étiquette connectée qui permet de retrouver sur le web, tout l’historique des portes d’entrée.

Il accompagne également les particuliers dans le choix de sa porte d’entrée selon divers critères : esthétique, luminosité (zone ouverte ou plus intimiste), utilisation (ouverture mécanique ou *sans clé), sécurité. Les modèles pour chacun des matériaux sont présentés :

Aluminium : 74 modèles – 27 couleurs ;

Mixte Bois/Alu : 31 modèles – 27 couleurs en standard face extérieure et 10 finitions bois en standard face intérieure ;

Bois : 40 modèles – 5 essences de bois

Acier : 80 modèles – 18 couleurs en standard.

Bel’M rappelle la possibilité de visualiser sa porte d’entrée en un clin d’œil grâce à son simulateur en ligne.

A travers ce catalogue, la société « invite à entrer dans une maison conviviale et sécurisante, tout en mettant en avant l’expertise et l’esthétique de Bel’M en matière d’accueil : porte d’entrée, marquise et luminaire ».

Il se veut source d’inspiration avec de nouvelles ambiances grand format et de nombreuses idées de décoration. Parmi les nouveautés présentées : la gamme Bois 100 Absolu à la finition garantie 10 ans, et la gamme Alu 100 dont deux modèles associent l’aluminium et un parement en céramique. Il met également en lumière les gammes Alu 80 et Alu 60 dont la durée de vie est passée de 10 ans, à 20 ans et 15 ans respectivement.

