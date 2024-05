La société Bymaro, filiale marocaine de Bouygues Construction, a annoncé la construction d’un hôpital universitaire international à Rabat. Un projet d’envergure prévu pour septembre 2025.

Situé au cœur de la capitale marocaine, l'hôpital universitaire international Mohammed VI « sera composé de quatre bâtiments de six étages et une tour de vingt-cinq étages. Il regroupera des infrastructures de soins et d'enseignement de premier plan sur une superficie totale de plus 275 000 m2 », est-il précisé dans un communiqué publié par l'entreprise.

450 millions d'euros investis

Cet établissement, qui représente un investissement de près de 450 millions d'euros, disposera de 553 lits et de 20 salles d'opération.

Conçu par AIA Architectes, cet hôpital ambitionne de « soutenir les politiques régionale et nationale en matière de santé » et « de devenir une référence pour les CHU marocains de demain que ce soit en termes d’architecture, de qualité de soin ou d’enseignement ».

©AIA Architectes

La réalisation de ce projet mobilisera « 3 500 compagnons (sous-traitants compris) en période de pointe », détaille le communiqué.

Plus de 8 000 panneaux photovoltaïques installés

Le projet vise par ailleurs une certification environnementale HQE Exceptionnel pour la composante enseignement, avec notamment l’installation de 8 800 m2 de panneaux photovoltaïques. La conception retenue permettra une diminution de plus de 40 % des émissions carbone par rapport à des projets de référence.

« Nous mobiliserons tout notre savoir-faire technique pour tenir les délais ambitieux et atteindre les objectifs environnementaux fixés », souligne Pierre-Eric Saint-André, directeur général adjoint de Bouygues Construction en charge du Bâtiment International.

L’hôpital universitaire international Mohammed VI de Rabat marque le troisième projet hospitalier réalisé par Bymaro au cours des cinq dernières années.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock