Matériaux de construction : accentuation du repli en mars

Après une embellie espérée en février, l’UNICEM signale un recul de l’activité matériaux de construction en mars. Dans cette conjoncture, le BPE s’en sort moins bien que les granulats.

Sur le mois février, l'Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM) a fait état d’un regain d’énergie pour les matériaux de construction.

Pour le mois de mars, la conjoncture suit « l’extrême morosité du marché pour ce premier trimestre ». Les données provisoires statuent sur une « accentuation du repli en mars ».

L’indicateur perd 13,7 % au premier trimestre 2024, après une baisse de 9,4 % sur 2023.

Les granulats s’en sortent mieux que le BPE

Si le béton prêt à l’emploi (BPE) et les granulats ont connu un léger rebond de janvier à février, un nouveau recul de l’activité a été noté en mars.

Dans le détail, la production de granulats a fléchi de 4,8 % par rapport à février, et de 6,6 % sur un an. En revanche, analysée trimestre par trimestre, l’évolution est positive entre les chiffres du 1ère trimestre 2024 et ceux du 4ème trimestre 2023 (+1,4 %). Mais en glissement annuel, les chiffres du T1 2024 décrochent de 5,3 %.

« En cumul sur les douze derniers mois, l’activité des granulats est certes toujours en net repli mais sur un rythme qui s’atténue (- 6,5 % à fin mars contre - 8,2 % en 2023) », lit-on dans le communiqué de l’UNICEM.

Côté BPE, « la tendance est plutôt inverse ». La production de mars régresse de 5,7 % par rapport à février, et de 14,4 % sur un an. Au premier trimestre 2024, les livraisons ont baissé de 6 % par rapport au dernier trimestre 2024. Au regard des volumes un an auparavant, les livraisons s’écroulent de 14,3 %.

« Les effets de la crise immobilière et de la contraction des mises en chantier sur les livraisons de béton prêt à l’emploi montent donc en puissance en ce début d’année et la tendance annuelle est encore appelée à se creuser au cours des prochains mois », explique l’UNICEM.

L’ombre de la crise plane toujours…

La crise de l’offre comme de la demande de logements neufs maintiennent le voile de pessimisme sur la filière matériaux de construction.

« La crise immobilière, qui se traduit par le plongeon de la construction et de la promotion, se diffuse à tous les secteurs d’activité, amont et aval, matériaux y compris. Ainsi, le choc des taux et du crédit a surtout conduit à un ajustement du marché par les quantités plus que par les prix dont les niveaux baissent assez peu, surtout s’agissant du neuf. Dans ce contexte de blocage du marché, l’immobilisme des pouvoirs publics et le récent retrait du projet de réforme des critères du HCSF inquiètent. Il ne faudra donc pas s’attendre à de nouvelles mesures de soutien au logement neuf ni à un assouplissement des critères d’octroi de crédit pour relancer la construction. L’enjeu ici n’est pas seulement budgétaire ! », développe l’UNICEM.

Et de poursuivre : « En réalité, les arbitrages de l’action publique et monétaire semblent plutôt s’orienter vers la recherche d’une stabilité financière et d’un désendettement des ménages, une régulation qui, pour l’heure, freine leur accès à la propriété ».

Au niveau des travaux publics, l’optimisme habituel des mois précédents s’atténue. Toutefois, la FNTP rapporte un léger rebond de l’activité en mars par rapport à février (+1,6 % en volume) mais aussi par rapport à mars dernier (+1,9 %). La hausse a le mérite de stabiliser l’activité du premier trimestre, comparé à son niveau de l’an passé. D’autant que le T1 2024 a été marqué par une forte hausse des heures chômées (+34,6 % sur un an), à causes des intempéries (pluviométrie et inondations) dans plusieurs régions.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock