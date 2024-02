Malgré des difficultés dans l’immobilier neuf en France, le groupe Bouygues a enregistré une bonne année 2023 pour sa filiale Construction à l’international. Toutes activités confondues, le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 26,4 % et un bénéfice net à 6,9 % sur un an.

Le groupe Bouygues a dévoilé son dernier bilan ce mardi 27 février. Il clôture l’année 2023 avec un chiffre d’affaires total à 56 milliards d’euros, en hausse de 26,4 %, et un bénéfice net de 1,04 milliard d’euros, avec +6,9 %.

Des résultats très inégaux entre Bouygues Immobilier et Bouygues Construction

Malgré la crise de la construction neuve en France, l’activité a été portée par Bouygues Construction à l’international et grâce au rachat d’Equans à Engie en 2022.

« Bouygues a publié des résultats 2023 très solides pour tous ses métiers, hormis Bouygues Immobilier qui fait face à des conditions de marché très difficiles en France», a commenté Olivier Roussat, son directeur général, pour qui « la rapidité et la qualité de l'intégration d'Equans ainsi que les premières étapes du déploiement du plan stratégique présenté en février 2023 sont un grand sujet de satisfaction ».

Bouygues Immobilier fait en revanche face à la crise du logement neuf qui sévit notamment en France. Résultat, les réservations sont en chute de 25 % sur un an dans le résidentiel, et le carnet de commandes de l’entité est en repli de 32 %.

Un carnet de commandes en hausse dans la construction pour 2024

À fin décembre, le carnet de commandes de sa filiale Construction était toutefois en hausse de 4 % sur un an, « offrant une bonne visibilité sur l’activité future ».

Pour 2024, « dans un environnement économique et géopolitique incertain, et après une année de forte croissance, Bouygues vise un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2023 », conclut le groupe.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock