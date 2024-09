BTP : l'intérim assure plus de la moitié des recrutements en 2024

Face aux pénuries de candidats et à la disponibilité de l'activité, le secteur du BTP s'appuie plus que jamais sur l'intérim. En 2024, plus de la moitié des embauches dans le secteur se font via le travail temporaire, notamment pour les métiers de manœuvre et d'électricien.

À l'occasion du salon Batimat, le groupe Adecco dévoile une étude qui révèle que plus de la moitié des emplois dans le secteur du BTP sont désormais pourvus par des contrats temporaires. En 2024, le recours à l'intérim dans le BTP devrait générer 137 000 postes équivalents temps plein (ETP) sur un total de 250 000 prévus pour l'année. Cela représente 53 % des besoins en main-d'œuvre. Un chiffre qui témoigne de l'importance du travail temporaire pour pallier les difficultés de recrutement dans un secteur en tension. Les métiers manuels, en particulier les manœuvres du BTP, dominent cette demande avec une projection de 48 000 embauches en intérim. Parmi les autres professions fortement sollicitées, les maçons, notamment les coffreurs-bancheurs, sont également en pénurie, avec plus de 4 500 postes à pourvoir. Quant aux métiers du second œuvre, les électriciens devraient représenter plus de 10 000 embauches temporaires en 2024. « Le travail temporaire représentant plus de la moitié des besoins annuels du secteur, notre activité s'impose comme un partenaire stratégique. Pourtant, les pénuries de candidats restent critiques pour le BTP », souligne Gérald Jasmin, directeur général d'Adecco France. Un début de reprise malgré des incertitudes Si les six premiers mois de 2024 ont été marqués par une baisse de 7 % du marché de l'intérim par rapport à la même période en 2023, mais la tendance semble s'inverser depuis l'été. En effet, selon le baromètre Prism' Emploi de juillet 2024, le secteur du BTP a enregistré un regain significatif en juin, dépassant la tendance générale du marché de 6 points. Bien que le secteur continue de faire face à des défis tels que la baisse des permis de construire et des mises en chantier, certains signaux montrent un début de reprise. La Fédération Française du Bâtiment (FFB) a récemment révisé ses prévisions de recul d'activité à 5,5 %. « S'il est trop tôt pour se réjouir, la tendance est plutôt à l'optimisme avec un rebond économique certain marqué cet été », nuance Alexandre Gauthier, directeur national BTP & Nucléaire Adecco France. Marie Gérald Photo de une : Adobe Stock