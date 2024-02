Quel est le paysage de l’intérim dans le BTP aujourd’hui ? Quels profils retrouve-t-on le plus et comment les fidéliser ? Quel est le rôle du digital dans cet enjeu ? Réponses avec Christophe Corriol, responsable grands comptes de Pixid, spécialiste en recrutement et gestion de l'intérim.

Quel portrait tirez-vous de l’intérim dans le BTP aujourd’hui ?

Christophe Corriol : Dans le BTP, vous avez à peu près 10 % des emplois qui sont pourvus en intérim. C'est le premier secteur intérim. Vous avez environ 150 000 emplois pourvus par des contrats d'intérim, par rapport au nombre d'emplois dans le BTP.

Et vous pouvez doubler le nombre de personnes, car certains intérimaires travaillent toute l'année - donc une personne égale un emploi -, mais vous allez avoir d'autres intérimaires qui ne travaillent que 3 mois ou 6 mois, et vous avez différentes personnes pour remplir un poste.

Dans l'ensemble, sur la profession intérimaire, vous allez avoir une représentation de classes d'âge plus jeunes que dans l'emploi à temps plein. Ce n’est pas à 100%, mais c'est une catégorie qui est plus jeune. Le BTP va s'inscrire sur les grandes tendances de cette génération en termes d'emploi.

Et quelles sont ces grandes tendances ?

Christophe Corriol : L’une, c'est qu’il y a ce besoin de liberté, de flexibilité, d'expériences diverses, de moins se sentir attaché et sécurisé que ne pouvaient l'être les anciennes générations. Vous allez retrouver certains candidats choisissant l'intérim pour ces motivations-là.

Autre tendance générationnelle et qui va aussi se retrouver sur ces candidats, c'est la connectivité et en particulier à travers le téléphone portable. Le téléphone portable est central dans les usages, que ce soit pour aller recruter, pour maintenir le lien avec ces candidats-là, pour leur fournir des services. Le digital va donc être un outil employé dans la chaîne de recrutement et de fidélisation de ces candidats.

Mais dans ce parcours où vous êtes moins jeunes, vous avez besoin d'acquérir un logement, vous avez envie de vous stabiliser. Et dans ce cas-là, le travailleur doit choisir l’entreprise dans laquelle il va décider de se fixer : plutôt un major, une multinationale - avec ce que cela présente comme bénéfice, ou plutôt une PME avec le côté un peu plus humain ? Il y a effectivement à un moment un enjeu de retenir l’intérimaire, de le fidéliser, de lui donner envie de rentrer en CDI au sein de votre entreprise et cela va passer par exemple par des formations, leur permettant de monter en compétence.

Par rapport au CDI, les intérimaires du BTP trouvent-ils leur compte niveau salaire ?

Christophe Corriol : C’est une des motivations de travailler dans l’intérim, tous secteurs confondus. Vous avez d'une part l'assurance d’une égalité de traitement. Dans le droit du travail français, un intérimaire doit être rémunéré aux conditions au moins identiques à celles en place, au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille. Plus les notions de précarité que vous rajoutez sur les contrats courts, avec des congés payés qui ne sont pas pris mais qui sont payés en fin de mission. Il y a aussi une prime de précarité. L’un plus l'autre peuvent augmenter la rémunération de 20 %.

Il y a cette notion d'égalité de traitement, bien qu'un intérimaire n'aura pas tous les avantages. Il ne peut pas profiter du CE d'une entreprise, par exemple. Après, bien sûr, la précarité, elle, est quand même réelle. Cela peut être plus dur d'obtenir un logement, cela va être plus compliqué d'obtenir un crédit.

Quels métiers du BTP font le plus appel à l’intérim ?

Christophe Corriol : Aujourd'hui dans le BTP, contrairement à d'autres secteurs d'activité, on recrute sur tous les métiers.

On associe souvent l'intérim à des fonctions ouvrières. On est quand même sur des fonctions qui sont qualifiées, avec une rareté pour beaucoup de postes, ne serait-ce que pour celui d’électricien, de plombier, de menuisier, de coffreur ou de charpentier. Vous êtes sur des fonctions qui sont recherchées.

Ensuite, vous avez toute la partie second-oeuvre, donc l'électricien plombier, le peintre. Vous allez avoir même la conduite - des grutiers, etc. - et du management, avec des chefs de chantier qui font un bout de carrière pour les raisons qu'on a citées au début.

Mais vous avez aussi des candidats qui savent se vendre et aller vers un emploi pour des raisons diverses, dont l'attractivité de l'employeur. Les grands groupes peuvent être à un moment important sur un CV pour le candidat, donc il va rechercher l'expérience chez des groupes comme Vinci et Engie.

Vous avez ce positionnement des candidats et donc mise en avant de leur qualification. Il y a l’obligation de présenter des papiers en bonne et due forme, une carte BTP, de différents documents liés à la sécurité. Vous avez par exemple le basique : le passe Sécurité, qui a été adopté par d'autres entreprises, qui font que même sur les postes non qualifiés, vous avez déjà des attentes, des exigences.

Avec la digitalisation, comment Pixid et ses outils servent le recrutement des intérimaires ?

Christophe Corriol : Auparavant, l’intérimaire avait besoin d'aller se déplacer dans son agence, pour signer son contrat et donc aller perdre 1h ou 2h, avant de pouvoir démarrer sa mission. Aujourd'hui, il va pouvoir signer électroniquement et garder ses 2h pour pour sa vie personnelle, pour faire d'autres choses. De la même manière, pour retransmettre les heures durant lesquelles il a travaillé, cela va être fait en quelques clics immédiats et il va pouvoir être payé plus rapidement.

L'outil va vous permettre aussi d'aller sur des notions plus qualitatives sur la proposition de mission. Je reçois une proposition pour un chantier A, une proposition pour un chantier B : directement sur mon téléphone et je peux sélectionner celui qui m'intéresse le plus. Les employeurs qui vont être le plus dynamiques pour proposer leurs missions vont toucher les meilleurs candidats. De la même manière que les candidats qui vont le mieux utiliser l'outil informatique vont obtenir les meilleures missions.

Quand le candidat n'est pas disponible par exemple que de juillet à décembre, il va pouvoir, via l'outil, être dans un vivier dans lequel ses disponibilités seront bien précisées. C’est une récente mise-à-jour de 2022. Cette fonctionnalité de vivier offre la possibilité pour des candidats d’être positionnés sur certaines dates, certaines qualifications voire certaines géographies.

Démonstration de la fonctionnalité vivier d'intérimaires mise à disposition par Pixid - Source : Pixid

On a aussi un projet important dans le BTP, par rapport à cette notion de sécurité. On étudie l'accompagnement des clients autour des pièces justificatives, dans les dossiers intérimaires.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Christophe Corriol - Pixid