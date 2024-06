Au mois de mai, les mises en chantier ont continué de se redresser, avec +14,2 % par rapport à avril, après +9 % le mois dernier. Les permis de construire reculent en revanche de 3 %, après +4 %. Sur un an, les chiffres restent catastrophiques, avec -21,5 % pour les mises en chantier et -15,5 % pour les permis de construire.

Le mois dernier, les chiffres du ministère de la Transition écologique faisaient état d’une légère amélioration pour les mises en chantier et permis de construire avec respectivement +9 % et +4 % entre mars et avril.

+14,2 % de logements commencés en mai

Au mois de mai, le redressement s’est poursuivi pour les mises en chantier, avec +14,2 %, mais pas pour les permis de construire, qui reculent de nouveau de 3 %.

Dans le détail, les mises en chantier de logements collectifs ou en résidence auraient bondi de 32 % par rapport à avril, mais les logements individuels autorisés seraient en baisse de 11 %.

Des chiffres toujours en chute sur un an

Mais sur les 12 derniers mois, les chiffres restent inquiétants, avec -21,5 % de mises en chantier (soit 76 900 logements commencés en moins) et -15,5 % de permis de construire (soit 64 900 logements autorisés en moins) par rapport aux 12 mois précédents.

Ainsi, les permis de construire atteindraient « leur niveau le plus bas depuis le début de l’observation de la série statistique en 2000 », selon le ministère.

Seule la région Hauts-de-France enregistrerait une évolution positive avec +5,4 % de logements autorisés à la construction sur les 12 derniers mois.

Sur un an, les mises en chantier et permis de construire ont notamment chuté pour les logements individuels purs, avec respectivement -31 % et -23,6 %.

Côté logements collectifs ordinaires, la chute est de 21,4 % pour les mises en chantier, et de -15,2 % pour les permis de construire.

Pour rappel, ces mauvais résultats s’expliquent par un cumul de plusieurs facteurs, et notamment la hausse des prix de la construction et les taux d’intérêt actuels qui freinent les projets immobiliers des Français.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock