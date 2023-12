Lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux de rénovation énergétique, il est essentiel de faire les choix les plus judicieux pour garantir des résultats optimaux. Parmi les nombreuses options qui s'offrent à vous, choisir un artisan certifié RGE (Reconnu Garant de l'Environnement) apparaît comme l'une des décisions les plus avisées. Dans cet article, nous verrons les raisons pour lesquelles choisir un artisan certifié RGE est une étape essentielle vers des travaux de rénovation éco-responsables et de haute qualité.

Qu’est-ce que le label RGE ?

Le label RGE, autrement dit « reconnu garant de l’environnement » a été créé en 2011. Cette mention est accordée aux professionnels du bâtiment engagés dans une démarche qualité par les pouvoirs publics.

Il concerne uniquement les entreprises et les artisans spécialisés dans les travaux de rénovation énergétique, les études de performances énergétiques et l’installation d’équipements utilisant des énergies renouvelables. Il existe plusieurs labels RGE qui correspondent tous à un domaine d’activité en particulier. Ces domaines d’activités sont regroupés en deux grandes familles : les travaux de rénovation énergétique globale et les études environnementales.

Les travaux de

rénovation énergétique globale Les études Les travaux d’efficacité énergétique (isolation, chauffage) et d’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables Les études concernant la diminution de la facture énergétique Les travaux pour l’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables Les études portant sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables Les travaux électriques concernant l’efficacité énergétique et l’installation d’équipements utilisant les énergies renouvelables Les études thermiques dans les secteurs du logement individuel et du tertiaire Les travaux de performance énergétique aussi bien en construction qu’en rénovation Conduite d’audit énergétique Les travaux de rénovation lourde lors d’une rénovation énergétique globale Études portant sur le contexte environnemental des opérations, la performance énergétique de l'enveloppe du bâti, des travaux et équipements qui en découlent

Les différents bénéfices à choisir un artisan RGE

Une expertise et des compétences reconnues

L'obtention de la certification RGE demande aux professionnels de répondre à des normes strictes en matière de compétence et d'expertise dans le domaine de la rénovation énergétique. En choisissant un artisan certifié RGE, vous vous assurez de collaborer avec un professionnel qualifié qui maîtrise les techniques les plus récentes et les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique.

En plus, un artisan RGE est obligé de renouveler sa certification tous les quatre ans. Cette contrainte vous assure de faire appel à un artisan qui est toujours à la pointe des dernières nouveautés et des dernières normes.

Les entreprises et les artisans RGE ont également tendance à être beaucoup plus contrôlés qu’une entreprise ne possédant pas le label. En effet, en plus d’un contrôle annuel, un contrôle de réalisation est effectué sur un chantier dans les deux ans qui suivent l’obtention de la qualification RGE. Il est effectué par l’organisme de qualification qui a délivré la qualification. Le contrôle permet de vérifier la conformité des entreprises et des artisans.

En parallèle, les différents contrôles ont été renforcés par les pouvoirs publics à partir de 2020 afin de lutter contre les fraudes.

Un accès aux aides financières pour la transition écologique

L'avantage le plus attrayant à faire appel à une entreprise titulaire du label de qualité RGE ou à un artisan RGE réside dans l'accès à diverses aides financières et subventions gouvernementales pour la transition énergétique. On parle du principe d’éco-conditionnalité pour qualifier la corrélation entre rénovation énergétique et label RGE.



En effet, lors de travaux de rénovation énergétique, le versement des aides étatiques est conditionné au fait de faire appel à un artisan RGE. De nombreuses initiatives visent à encourager les propriétaires à opter pour des solutions éco-responsables, et, travailler avec un artisan RGE vous permet de bénéficier de ces incitations financières.



Voici les différentes aides dont vous pouvez disposer lorsque vous faites appel à un artisan RGE :

Éco-PTZ : L'éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation énergétique de votre logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 €. Ce dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.

: L'éco-prêt à taux zéro permet de financer la rénovation énergétique de votre logement sans faire d'avance de trésorerie et sans payer d'intérêts. Ce prêt peut aller jusqu'à 50 000 €. Ce dispositif a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. MaPrimeRénov' , la prime de transition énergétique : MaPrimeRénov' est une aide au financement de vos travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction de vos ressources et des dépenses prévues. Cette aide est accordée pour des équipements et travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et certaines autres prestations.

, la prime de transition énergétique : MaPrimeRénov' est une aide au financement de vos travaux de rénovation énergétique. Son montant est calculé en fonction de vos ressources et des dépenses prévues. Cette aide est accordée pour des équipements et travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et certaines autres prestations. Prime énergie dite aussi Coup de pouce économies d'énergie : Elle a pour objectif de financer les travaux d'économies d'énergie. Mises en place par l’État, les aides CEE sont versées par certaines entreprises, en majorité les fournisseurs d’énergie, pour encourager la réalisation de travaux d’économies d’énergie.

: Elle a pour objectif de financer les travaux d'économies d'énergie. Mises en place par l’État, les aides CEE sont versées par certaines entreprises, en majorité les fournisseurs d’énergie, pour encourager la réalisation de travaux d’économies d’énergie. Réduction d'impôt pour investissement locatif dans l'ancien (Loi Denormandie) : Prolongé jusqu’au 31 décembre 2023, ce dispositif permet aux particuliers, achetant un logement à rénover dans certains quartiers, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

La majorité des travaux d’isolation doit être réalisée par un artisan RGE afin de bénéficier des aides à la rénovation thermique :

Travaux d'isolation Certification RGE Isolation des combles perdus Obligatoire Isolation des rampants Obligatoire Isolation des sols Obligatoire Isolation des murs Obligatoire Isolation des toitures terrasses Obligatoire Isolation des fenêtres Obligatoire Isolation des portes d'entrée Obligatoire Isolation de la tuyauterie par calorifugeage Non Obligatoire Pose de volets isolants Non Obligatoire

Cette obligation concerne également l’achat et l’installation de système de chauffage :

Travaux de chauffage Certification RGE Pompe à chaleur hybride Obligatoire Pompe à chaleur air - eau Obligatoire Pompe à chaleur eau - eau Obligatoire Pompe à chaleur air - air Non Obligatoire Chaudière à haute performance énergétique Obligatoire Chaudière biomasse Obligatoire Chaudière à bois Obligatoire Poêle à bois Obligatoire Insert cheminée Obligatoire Système solaire combiné Obligatoire Radiateur électrique à régulation Non Obligatoire

Des travaux de qualité et conformes aux normes environnementales

Faire appel à un artisan RGE signifie faire appel à un professionnel qui travaille bien et dans les règles de l’art. Par ailleurs, les artisans RGE sont tenus de respecter des normes environnementales strictes lors de l'exécution des travaux. Cela garantit que vos rénovations sont effectuées de manière à minimiser l'impact sur l'environnement et à favoriser une consommation énergétique plus durable.

L’artisan RGE est un expert capable de vous accompagner et de vous orienter vers les dispositifs les plus adaptés à votre projet de rénovation énergétique.

Le label RGE est également un gage de qualité, puisqu’un artisan RGE, lorsqu’il sous-traite une partie des travaux, doit obligatoirement faire appel à un partenaire lui aussi labellisé RGE.

Le label RGE est positif à la fois pour les entreprises et pour les consommateurs :

Pour les entreprises et les artisans, le label RGE permet de mettre en lumière des compétences et un savoir-faire dans la transition énergétique reconnus par l’Etat. Cela permet de se démarquer dans un marché du bâtiment toujours plus concurrentiel en étant notamment référencé dans les annuaires en ligne recensant les professionnels de la rénovation énergétique.

en étant notamment référencé dans les annuaires en ligne recensant les professionnels de la rénovation énergétique. Pour un consommateur, faire appel à un artisan RGE assure de faire appel à un professionnel qualifié disposant des compétences nécessaires pour améliorer l’efficacité énergétique de son logement.

Des économies d'énergie et une réduction des factures

Les artisans RGE sont compétents pour mettre en œuvre des solutions qui améliorent l'efficacité énergétique de votre domicile. En optant pour de telles rénovations, vous pouvez réduire considérablement vos factures d'énergie à long terme tout en contribuant à la préservation de la planète. Découvrez les travaux à effectuer en priorité afin de réaliser des économies d’énergie.

Une valorisation de votre patrimoine

Les travaux de rénovation énergétique effectués par des artisans RGE peuvent augmenter la valeur de votre propriété. Les acheteurs potentiels accordent de plus en plus d'importance à l'efficacité énergétique d'un domicile, ce qui signifie que votre investissement dans des rénovations certifiées RGE peut se traduire par un avantage financier à l'avenir.

Comment reconnaitre un artisan RGE ?

Tous les professionnels RGE sont référencés sur le site gouvernemental France Rénov’. D’une manière générale, les entreprises et artisans RGE disposent d'un label, que vous pouvez facilement retrouver sur leur site internet, leur vitrine ou leurs véhicules.

Pour conclure, en optant pour un artisan certifié RGE, vous faites bien plus que simplement entreprendre des travaux de rénovation. Vous investissez dans l'avenir de votre domicile, dans votre confort, et dans la durabilité de l'environnement. Grâce à leur expertise, leur engagement envers l'efficacité énergétique et leur accès aux aides financières, ces professionnels sont vos alliés pour des rénovations éco-responsables et économiquement avantageuses. Ne compromettez pas la qualité de vos travaux, choisissez un professionnel certifié RGE pour des résultats à la hauteur de vos attentes.

