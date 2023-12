Fabricant français de produits en terre cuite pour la façade et l’habitat, Rairies Montrieux scelle un partenariat avec le briquetier belge Vandersanden. La collaboration porte sur les produits moulés-mains de ce dernier.

Spécialiste des matériaux en terre cuite pour la façade et l’habitat (carreaux, briques et plaquettes de parement ou de pavage), Rairies Montrieux noue un partenariat avec la briqueterie belge Vandersanden.

Annoncée ce mercredi 15 novembre, la collaboration porte sur la commercialisation des produits moulés-mains, spécialité de Vandersanden.

Compléter l’offre de Rairies Montrieux en matière de produits terre cuite

Comme son nom l’indique, le roulé-main était une technique par laquelle l’artisan briquetier, autrefois, roulait une boule d’argile à la main, dans une couche de sable. « Il projetait ensuite la boule sablée dans un moule. Puis, il enlevait l'excès d'argile, retournait le moule et extrayait la brique non cuite. La projection de la boule sablée donne à la brique moulée-main sa structure typique », est-il expliqué dans le communiqué.

Exemple de brique roulée-main de Vandersanden - Crédit : Vandersanden /figcaption>

Même si maintenant, « les machines font le plus gros du travail », le procédé s’est accéléré, tout en conservant un aspect rugueux et nervuré chez les briques et plaquettes moulées-mains de Vandersanden

Produits dont Raies Montrieux devient le revendeur en France. Son maillage commercial comprend presque tout le territoire, sauf une majeure partie des départements des Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Oise, Somme) et certains du Grand Est (Ardennes, Marne), tous proches de la frontière belge.

La gamme rejoindra l’offre de Rairies Montrieux à partir du jeudi 16 novembre. « Notre offre de produits est aujourd’hui très complète en terme de textures, de formes et de couleurs. Néanmoins, il nous manquait des produits fabriqués dans le Nord de l’Europe, la brique et la plaquette moulées-mains. Nos clients sont très demandeurs de ce type de produits. Ainsi, pour répondre encore mieux à leur demande, nous avons choisi un produit issu d’une des plus grandes usines d’Europe », déclare à ce propos Rémy Montrieux, PDG de la société familiale.

«La coopération avec Rairies Montrieux est une nouvelle étape dans notre croissance sur le marché français, et renforce notre stratégie à long terme. Les valeurs familiales partagées par les deux entreprises garantissent un service de premier rang, qui nous permet d'être encore plus proches de nos clients. Toutes deux sont synonymes de contact personnalisé et de conseils sur-mesure, ce qui nous permet d'aider les prescripteurs et les professionnels de manière ciblée et efficace », poursuit de son côté Marco Solberg directeur Export de Vandersanden.

Virginie Kroun

Photo de Une : Vandersanden