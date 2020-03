Les déménagements bientôt interdits ? Depuis mardi 17 mars, les mesures annoncées par le président de la République bouleversent le quotidien des Français. Ce jeudi 19 mars, ce sont les organisations professionnelles du déménagement qui ont demandé au gouvernement d’interdire « de toute urgence » les déménagements mettant en relation directe les déménageurs et les clients. « Afin d’éviter toute concurrence inutile d’entreprises qui saisiraient l’occasion de récupérer des marchés en suspens au mépris de la sécurité sanitaire de leurs propres collaborateurs, et afin de clarifier la situation vis-à-vis de notre clientèle, nous vous demandons expressément de déclarer de toute urgence interdites les opérations de déménagement mettant en relation directement des professionnels avec leurs clients, et ce pendant toute la durée du confinement liée à la crise sanitaire », ont ainsi réclamé Thierry Gros, président de la Chambre syndicale du déménagement, et Christophe Dicostanzo, président du Conseil métier déménagement au sein de l’OTRE. Pour les locataires inquiets qui devaient déménager d’ici peu, il est à noter que la trêve hivernale a été prolongée jusqu’au 31 mai et que les expulsions ne seront donc pas exécutées jusqu’à cette date.