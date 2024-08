La situation des chefs d’entreprise en France se dégrade : le 1er semestre 2024 enregistre une hausse de 18,4 % des cessations d'activité, affectant principalement les petites et moyennes entreprises, dont celles de la construction.

Selon un rapport publié par l’association GSC avec le groupe Altares, 29 958 entrepreneurs se sont retrouvés sans activité au premier semestre 2024, soit une augmentation de 18,4 % par rapport à la même période.

Une chiffre qui s’approche dangereusement des niveaux records atteints il y a une décennie en France.

Les PME, premières victimes d’une conjoncture défavorable

Les chefs d’entreprise à la tête de PME sont particulièrement vulnérables face aux aléas économiques actuels, notamment à cause de leurs structures financières fragiles et des difficultés à rivaliser dans les appels d’offres ou à rembourser les dettes contractées pendant la pandémie.

Les dirigeants de petites structures, notamment celles de moins de cinq salariés, sont les plus touchés, représentant près de 90 % des pertes d’emploi.

La crise touche notamment le secteur de la construction, qui enregistre une augmentation de 34,2 % des pertes d’emploi, soit 7 669 chefs d’entreprise impactés. Les entrepreneurs dans les travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre sont les plus affectés, représentant plus d’un quart des pertes dans ce secteur.

L’ensemble du territoire concerné

Toutes les régions françaises sont concernées par cette vague de pertes d’emploi. L’Île-de-France est particulièrement impactée, avec 7 215 chefs d’entreprise ayant cessé leur activité, soit une hausse de près de 32 % par rapport à un an plus tôt. La région Auvergne-Rhône-Alpes, la Normandie, et le Grand Est suivent de près avec des hausses significatives du nombre de dirigeants ayant perdu leur emploi.

Anthony Streicher, président de l’association GSC, souligne que « l’inaction face à cette situation critique pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’économie ». Thierry Millon, directeur des études chez Altares, ajoute que « bien que l’entrepreneuriat ait connu un dynamisme exceptionnel au cours des 20 dernières années, près de 40 % des nouvelles entreprises ne survivent pas au-delà de cinq ans ».

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock