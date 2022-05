Covalba lance un réseau d’applicateurs de peinture réflective anti-chaleur

Le spécialiste des peintures réflectives pour toiture Covalba annonce la création d’un réseau d’applicateurs de confiance en France, afin de répondre à un marché en accélération. L’entreprise souhaite ainsi renforcer son maillage du territoire en s’associant à des partenaires qualifiés, pour réduire l’impact des fortes chaleurs sur les bâtiments.

Alors que le mois de mai démarre avec des épisodes de fortes chaleurs, l’entreprise Covalba a décidé de lancer un réseau d’applicateurs de peinture réflective anti-chaleur. Son objectif ? Vendre et installer cette solution de peinture blanche pour toiture, aux nombreux acteurs concernés par la nécessité de limiter les hausses de températures en période estivale.

Avec ce réseau, Covalba souhaite accompagner l’accélération de la demande de ce marché et ainsi anticiper une croissance d’environ 50% pour l’année 2022. Professionnels de la peinture en bâtiments et de l’étanchéité sont donc invités à rejoindre ce réseau, qui espère compter 30 partenaires d’ici 2023.

Une solution complète et durable

Depuis 2018, face à une augmentation des épisodes de fortes chaleurs, l’entreprise Covalba propose une peinture réflective anti-chaleur, aux propriétaires de bâtiments industriels et tertiaires, mais également aux grandes surfaces commerciales, aux collectivités et aux bâtiments scolaires.

Cette solution a pour avantage d’être imperméable et ultra réfléchissante, ce qui permet de refléter les radiations solaires et donc de diminuer la montée en température des bâtiments. La peinture réflective anti-chaleur améliore ainsi considérablement les performances énergétiques des toitures, qui sont responsables d'accumulation de chaleur en période estivale.

« Simple de mise en œuvre, la solution séduit de plus en plus d’acteurs et de marchés, encouragés aussi par les records de chaleurs régulièrement dépassés et par la nécessité de limiter la facture énergétique. Notre solution qualitative, issue de plusieurs années de recherche et de développement, offre une réponse complète et durable. Nous recherchons des passionnés qui veulent contribuer à apporter une réponse à un des enjeux climatiques majeurs de notre époque », explique Maxime Bourassin, fondateur de Covalba.

Robin Schmidt

Photo de une : Magasin Super U de IFS © Covalba