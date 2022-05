Les mutuelles du groupe SMA en forte croissance en 2021

Le groupe SMA qui assure plus de 200 000 clients et sociétaires en France, pour l’ensemble de leurs besoins en assurance, a enregistré de très bons résultats sur l’année 2021. Un fort développement expliqué par une nette progression de l’activité des mutuelles SMABTP et SMAvie, toutes les deux affiliées à la Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP (SGAM BTP).

« 2021 a été une très belle année pour le groupe SMA. Ses collaborateurs se sont largement mobilisés pour accompagner les sociétaires de SMABTP et de SMAvie avec toujours le souci d’être au plus près de leurs préoccupations et de leurs besoins en assurances », commente Pierre Esparbes, directeur général du groupe SMA.



Les mutuelles SMABTP et SMAvie à l'origine de la croissance

Après une année 2020 jalonnée de différentes mesures coûteuses, déployées pour soutenir les sociétaires pénalisés par la crise sanitaire, les deux mutuelles SMABTP et SMAvie ont pu profiter d’un effet de rebond dans le BTP et d’une activité commerciale soutenue des entreprises.

Les deux mutuelles du groupe enregistrent en effet une forte croissance de leur chiffre d’affaires sur l’année 2021 ainsi que de très bons résultats nets. La SMABTP affiche ainsi une augmentation de 20,3% de son chiffre d’affaires par rapport à l’année 2020, tandis que son résultat net revient à son niveau normal, avec une hausse de 61 millions d’euros en 2021. Cette progression concerne toutes les branches d’assurance, qu’elles soient de l’ordre des métiers de la construction, des dommages aux biens ou des flottes automobiles.

La mutuelle SMAvie enregistre quant à elle une augmentation de 22,1% de son chiffre d’affaires sur l’année 2021. La collecte en unités de compte (UC) a été particulièrement dynamique, puisque le chiffre d’affaires généré par les UC en épargne et épargne-retraite progresse de 42,1 % sur un an. Le ratio de solvabilité de SMAvie s’améliore à un niveau également très solide de 212 %.

Le groupe SGAM BTP - qui englobe la SMA et les mutuelles SMABTP et SMAvie - affiche donc en 2021 un chiffre d’affaires assurance de 3 157 millions d’euros, soit en progression de 19,3 %. Son résultat net augmente également de 107 %, et atteint les 155 millions d’euros. Avec un niveau de fonds propres éligibles S2 de 8 milliards d’euros à fin 2021 et un ratio de solvabilité de 277 %, la SGAM BTP confirme ainsi sa grande solidité financière.

Robin Schmidt

Photo de une : Adobe Stock