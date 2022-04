Pompes à chaleur : les ventes de PAC aérothermiques poursuivent leur croissance

Observ’ER, observatoire des énergies renouvelables, publiait ce 28 avril les chiffres du marché de la pompe à chaleur (PAC) dans l’individuel en 2021. Bilan : la croissance des PAC aérothermiques se poursuit, avec +12,4 %, notamment portée par les ventes de PAC Air/Eau, qui bondissent de 48,5 %.

En février dernier, Uniclima dévoilait son bilan 2021 et faisait un focus sur le marché de la pompe à chaleur (PAC). Le syndicat notait notamment un bond de +52,5 % des ventes de PAC Air/Eau entre 2020 et 2021, mais également +10 % pour les PAC géothermiques, et +3 % pour les PAC Air/Air.

Ce 28 avril, c’était au tour d’Observ’ER, observatoire des énergies renouvelables, d’analyser le marché de la PAC dans l’individuel. On observe notamment que les ventes de PAC aérothermiques poursuivent leur croissance, avec +12,4 % en 2021, pour un total de 1 011 410 unités vendues (hors chauffe-eau thermodynamiques).

Graphique de la progression des ventes de PAC aérothermiques. Source : Observ'ER

D’un point de vue géographique, les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Occitanie et l’Auvergne-Rhône Alpes concentrent à elles seules plus de 50 % des ventes de PAC aérothermiques, tous segments confondus.

Le succès des PAC Air/Eau

Dans le détail, en 2021, la croissance du marché de la pompe à chaleur a notamment été portée par les ventes de PAC Air/Eau. Ces dernières bondissent en effet de +48,6 %, représentant un total de 253 140 unités vendues en 2021. Une nouvelle hausse qui s’inscrit dans une tendance plus longue et s'est accélérée depuis 2019, certainement en partie grâce à MaPrimeRénov’ et au Coup de pouce Chauffage.

À l’inverse, les PAC Air/Air semblent atteindre un palier, avec +3,9 % en 2021, contre +13 % en 2020, et même +30 % en 2019. Observ’ER explique notamment cette stagnation par la météo pluvieuse de l’été 2021, qui aurait fait baisser les ventes de monosplits.

« Les industriels ont noté un fort recul des ventes au moment de l’été, rappelant ainsi que ce segment reste météo-sensible, notamment sur des produits comme les monosplits dont l’achat est souvent déclenché par des pics de chaleur », note en effet l’observatoire.

À noter toutefois que malgré une croissance modérée en 2021, les PAC Air/Air restent toutefois prédominantes, avec 758 270 unités vendues en 2021. Dans le détail, les PAC Air/Air monosplit représentent toujours 47 % du marché.

Observ’ER souligne également le succès des chauffe-eau thermodynamiques, qui enregistrent +40 % en 2021, pour un total de 153 300 unités vendues, après une légère baisse en 2020. Ces ventes étant portées par la reprise du logement neuf en 2021, notamment des mises en chantier de maisons individuelles, qui ont augmenté de 13 % en 2021 par rapport à 2020.

Les PAC géothermiques, un marché de niche

Inversement, Observ’ER note que les PAC géothermiques, malgré une croissance de 7,2 % en 2021, peinent toujours à décoller, avec seulement 3 220 unités vendues. Un nombre stable ces 6 dernières années. Mais l’observatoire rappelle que les ventes se situaient pourtant à plus de 20 000 unités par an en 2007 et 2008.

Malgré les aides, les PAC géothermiques restent mal connues du grand public, et trop chères par rapport aux solutions aérothermiques.

« La mise en place en 2019 de l’opération Coup de pouce Chauffage, qui propose une aide pour les équipements eau-eau qui va de de 2 500 euros à 4 000 euros pour les ménages les plus modestes, n’a pas influé sur l’activité du secteur », souligne l’observatoire.

Les ventes de PAC géothermiques restent également géographiquement très concentrées dans trois régions françaises, qui représentent à elles seules 62,5 % des ventes : l’Auvergne-Rhône-Alpes (29,2 %), les Pays de la Loire (20 %), et la Bretagne (13,2 %).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock