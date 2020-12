Depuis 2015, Cybel Extension, réseau spécialisé dans l'extension de maisons et de garages clés en mains, n'a cessé de se développer, et compte désormais 21 concessionnaires sur toute la France. Avec le boom du télétravail et la prise de conscience du bien-vivre chez soi, le réseau est en pleine croissance, et recrute des professionnels spécialisés dans la conduite de travaux.

Créée en 2015 par deux spécialistes du bâtiment de la rénovation, Cybel Extension est en plein développement, avec en moyenne +20 % de croissance annuelle. En 5 ans, le réseau spécialisé dans l'extension de maisons et de garages clés en mains s'est développé autour de 21 agences concessionnaires réparties sur tout le territoire, bien que pour le moment principalement basées dans l'ouest de la France. Le réseau ambitionne donc de nouvelles ouvertures pour mieux densifier son maillage. Partant du constat qu'un permis de construire sur deux concerne un agrandissement de maison, Didier Fontaine, président de Cybel Extension, souligne qu'il s'agit d'un marché en pleine expansion. Le développement devrait d'ailleurs s'intensifier avec la démocratisation du télétravail. La nécessité d'une pièce supplémentaire se faisant souvent ressentir pour pouvoir travailler au calme. Mais l'agrandissement peut aussi tout simplement concerner la création d'une suite parentale, d'une chambre supplémentaire, ou d'une véranda. Parmi les autres demandes : l'ouverture de la cuisine sur le jardin, la création d'un espace de consultation pour les professions paramédicales, ou une extension pour piscine couverte. Depuis 2015, plus de 450 extensions ont ainsi été créées par le réseau. Etre indépendant tout en ayant le soutien d'un réseau Fort de cette croissance, le réseau annonce recruter des professionnels spécialisés dans la conduite de travaux, qui souhaiteraient devenir contractants généraux, tout en ayant le soutien d'un réseau : « La tête de réseau met en place des actions de formation continue, un accompagnement sur-mesure et favorise l’échange par une disponibilité et une écoute permanentes. Ce qui s’avère nécessaire habituellement, le devient d’autant plus en période de crise. Bénéficier de l’apport collectif et du soutien d’une équipe professionnelle et innovante aide à la prise de décision et permet de se sentir moins seul en tant qu’entrepreneur », souligne le groupe. Le client choisit de son côté parmi plus de 100 modèles en maçonnerie traditionnelle ou ossature bois, et peut ensuite personnaliser son projet. Les fondateurs se sont d'ailleurs associés à l'architecte Isabelle Anger pour créer Archibel, une agence d'architecture qui accompagne les clients qui le souhaitent. Pour chaque projet, le bureau d'études basé au siège de La Mézière, au nord de Rennes (35), réalise une étude de faisabilité et assiste le contractant pour chaque dossier (images 3D, dépôt du permis de construire ou de la déclaration préalable...). « Cybel Extension se différencie sur le marché par son bureau d’études intégré, créatif, gage de professionnalisme. Le réseau, aux compétences et aux valeurs humaines reconnues, nous apporte un soutien en marketing, communication, nous permet d’accéder au statut de contractant général et favorise l’échange collaboratif », témoigne ainsi Séverine Menet, concessionnaire de l'agence Cybel Extension d'Angers (49). Claire Lemonnier Photo de une : Cybel Extension

