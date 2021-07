« Fiers d'être maçons », la nouvelle campagne pour recruter des jeunes

Huit acteurs du bâtiment et de la formation, parmi lesquels la Capeb, le CCCA-BTP, l'UMGO, l'Ecole Française du Béton, les Compagnons du Devoir, la FFTB et le SNBPE, annoncent lancer une campagne de communication pour promouvoir le métier de maçon auprès des jeunes. La campagne prévoit notamment la diffusion d'une websérie diffusée sur les réseaux sociaux. Elle s'appuiera sur les témoignages de huit apprentis maçons.

Alors que 25 000 postes de maçons étaient à pourvoir en 2020 et que seuls 24 % des besoins en recrutement sont satisfaits, huit fédérations du bâtiment et organismes de formation lancent une vaste campagne de communication intitulée « Fiers d'être maçons » visant à offrir plus de visibilité à ce métier devenu moins attractif auprès des jeunes ces dernières années. Les effectifs de jeunes en formation diminuent en effet depuis 2013, alors que les besoins augmentent parallèlement depuis plus de six ans.

S'il est devenu moins attractif, le métier de maçon offre pourtant de belles opportunités professionnelles. Il s'agit d'un métier essentiel à la construction, ancré dans la tradition, et qui permet d'obtenir la satisfaction et la fierté d'un bel ouvrage réalisé.

Les besoins en main-d'oeuvre qualifiée étant importants, les maçons peuvent vite évoluer vers des postes d'encadrement, en tant que chef de chantier, voire reprendre ou créer leur propre entreprise.

C'est aussi un métier tourné vers l'avenir avec le défi de construire plus écologique, mais aussi vers les innovations digitales, avec les outils d'aide à la conception comme le BIM.

Pour attirer les jeunes, les huit organisateurs annoncent la création du site www.fiersdetremacons.fr, visant à les accompagner dans leurs recherches d'informations sur le métier. Ils pourront notamment utiliser un moteur de recherches pour trouver les formations disponibles sur toute la France.

Une websérie animée par des apprentis maçons

Afin de redorer l'image de ce métier parfois délaissé, la campagne de communication prévoit également le lancement d'une websérie diffusée sur Youtube et les réseaux sociaux. Cette dernière s'appuiera sur les témoignages de huit jeunes « ambassadeurs », apprentis maçons - « les plus crédibles pour s'adresser aux jeunes en recherche d'une orientation professionnelle », selon les organisateurs.

Cette websérie comprenda quatre épisodes revenant chacun sur un atout du métier : « un travail d'équipe », « être son propre patron », « un métier innovant », et « être utile à la société ».

Sur les réseaux sociaux, cinq ambassadeurs partageront également leur quotidien sur Instagram et animeront la communauté de façon ludique, notamment au travers de challenges (« s'habiller avec les EPI le plus vite possible, concours d'anecdotes sur un chantier...), mais aussi de sondages et réponse aux questions.

Claire Lemonnier