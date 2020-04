Les menuiseries Bieber, qui s’illustrent dans le secteur de la menuiserie bois et mixte, ont nommé Gaetano Casa comme nouveau Directeur général. Anciennement Responsable production, responsable d’exploitation et directeur de site, Gaetano Casa a officiellement pris ses nouvelles fonctions le 6 janvier dernier.

Gaetano Casa a été nommé directeur général des menuiseries Bieber en janvier dernier.



Après l’obtention de son diplôme d’Ingénieur en systèmes de production, Gaetano Casa fait ses premiers pas dans le milieu professionnel en 2006, en tant qu’apprenti pour le groupe Sotralentz. Pendant sept ans, il travaille dans la maintenance des équipements industriels, puis dans l’assistance des techniques de l’ingénieur, et devient enfin ingénieur dans les systèmes de production. Son apprentissage terminé, Gaetano Casa se tourne en 2013 vers un poste de responsable mécano-soudure, évoluant dans la même entreprise pendant une dizaine d’année.



Après un bref passage chez SMI Drulingen, filiale du groupe Sotralentz, en tant que responsable mécano-soudure, il évoluera dès 2017 dans le groupe Bieber, avant de devenir Directeur général. Il est décrit comme "pragmatique”, et doté de capacités managériales qui lui permettent de mener à bien ses collaborations et projets d’entreprises.

D.T

Photo de une : ©Bieber