C’est une première dans l’univers des gammistes aluminium : Technal annonce le lancement d’ « Histoires d’Alu », une série de podcasts visant à revenir sur l’histoire de la société, à promouvoir les menuiseries aluminium et à mettre en lumière la créativité des équipes. Les trois premiers épisodes sont d’ores et déjà disponibles. Ils invitent les auditeurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers, à se plonger au cœur de l’aventure Technal.

A travers ses podcasts, Technal innove et s’empare d’un support de communication de plus en plus plébiscité, notamment en cette période de crise sanitaire, où les interactions sociales se font rares.

« Histoires d’Alu » est l’occasion pour les auditeurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers, d’en savoir plus sur l’histoire de Technal. Le premier épisode dresse en effet le portrait de l’entreprise, de sa création à nos jours. Technal, c’est 60 ans d’innovation, avec le confort et le bien-être des clients en ligne de mire, précise la société. Les experts de la marque reviennent ainsi sur « la longue tradition de créativité de la marque, inventrice de l’équerre à pion dans les années 60, pionnière de la baie coulissante dans les années 90 et des menuiseries en aluminium recyclé et bas carbone aujourd’hui ».

Le 2e épisode vient promouvoir les menuiseries aluminium. Technal propose une immersion au cœur de son centre de test. La visite audio-guidée dévoile « les infinies possibilités » du matériau en matière de résistance, de finesse des profilés et de finitions. Ainsi que ses avantages en termes de confort thermique, d’isolation et de confort acoustique. Il vient en outre rappeler le lancement de ses menuiseries en aluminium recyclé (Hydro Circal) et bas carbone (Hydro Reduxa).

Le 3e épisode met en lumière l’ADN de l’entreprise et la créativité des équipes qui travaillent « sans relâche » à améliorer l’esthétique et le confort des produits, en étroite collaboration avec les architectes.

Les podcasts sont disponibles depuis début avril sur toutes les plateformes de streaming (Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer) et peuvent aussi être écoutés depuis les enceintes connectées Google Home et Amazone Alexa. Ils sont également à retrouver sur le site de la marque.

Au fil des mois, « Histoires d’Alu » sera enrichi de nouveaux podcasts et dévoileront de nouvelles facettes de Technal.

Rose Colombel