Holcim fait l’acquisition d'Indar et renforce sa présence au Mexique

Le rachat du grossiste Indar par la multinationale suisse Holcim doit permettre à cette dernière de renforcer son réseau de distribution dans le pays.

L’entreprise mexicaine Indar distribue plus de 80 grandes marques dans le pays, allant des produits pour les toitures aux outils et aux produits pour l’électricité et la plomberie. Elle emploie 420 personnes, s’appuie sur neuf centres de distribution, et réalise un chiffre d’affaires de 71 millions de dollars (66,4 millions d’euros).

Une huitième transaction pour le groupe suisse en 2023

Ce rachat est la huitième transaction qu’annonce Holcim depuis début janvier. Le groupe, actif dans le ciment, le béton et les granulats, a multiplié les acquisitions. Beaucoup se sont concentrées sur sa nouvelle division spécialisée dans les produits pour toitures et façades. Il a toutefois également procédé à des acquisitions dans son cœur de métier, notamment avec la reprise de carrières.

En 2022, Holcim a scellé pas moins de 23 transactions, dont quatre cessions et 19 acquisitions.

Jérémy Leduc

Photo de une : Adobe Stock