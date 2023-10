Saint-Gobain : un bilan trimestriel en demi-teinte

Le chiffre d'affaires du leader des matériaux de construction Saint-Gobain se replie de près de 5 %, à 36,5 milliards d'euros à fin septembre, et de 10,5 % à 11,6 milliards d'euros sur le 3e trimestre.Une baisse liée en grande partie au ralentissement persistant de la construction neuve en Europe du Nord.

Le leader des matériaux de construction, Saint-Gobain, a publié ses résultats financiers du troisième trimestre 2023, révélant un recul net de son chiffre d'affaires de 10,5 % à 11,5 milliards d'euros.

En France, le groupe a réussi à résister grâce à son exposition importante à la rénovation, soutenue par un environnement réglementaire favorable. Saint-Gobain a salué les récentes annonces de l'État français concernant l'augmentation du dispositif MaPrimeRénov’, le portant à 5 milliards d'euros.

La rénovation résiste mieux que la construction neuve

Dans les pays nordiques, notamment en Suède et en Norvège, le marché de la construction neuve a connu une baisse très marquée. Cependant, Saint-Gobain a réussi à partiellement bénéficier de cette tendance grâce à sa forte exposition au marché de la rénovation.

Le groupe a souligné que la rénovation représente « environ 55 % de ses ventes dans ces régions », et cette catégorie d'activité « résiste mieux que la construction neuve ».

La situation est similaire dans l'ensemble de l'Europe du Nord, y compris au Royaume-Uni, en Allemagne et en Scandinavie, où la rénovation a montré une plus grande résilience. Toutefois, l'Europe de l'Est a montré des signes d'amélioration au troisième trimestre, après des volumes en forte baisse au premier semestre.

Sur le continent américain, le groupe a limité les dégâts avec un recul de 1,4 % de ses ventes, et a finalisé l'acquisition de Building Products of Canada plus tôt que prévu. En Asie, le groupe a également enregistré un recul du chiffre d'affaires, mais il a souligné que la croissance en Chine reste toutefois « dynamique ».

Sur neuf mois, le chiffre d'affaires total de Saint-Gobain a connu une baisse de 4,9 %, s'établissant à 36,5 milliards d'euros pour le groupe.

Dans l'ensemble, malgré un contexte économique contrasté et des défis sur plusieurs marchés, Saint-Gobain maintient son objectif de réaliser un nouveau record de marge d'exploitation à deux chiffres pour la troisième année consécutive en 2023.

Marie Gérald (Avec l'AFP)

Photo de Une : © AdobeStock