Comme chaque année, le CCCA-BTP publie les chiffres de l’apprentissage dans le BTP. Pour la rentrée 2022-2023, les effectifs sont encore une fois en hausse, avec +4,7 %, pour un total de près de 103 000 apprentis, soit +50 % par rapport à six ans auparavant.

Or, selon le CCCA-BTP, cette tendance devrait perdurer grâce aux aides à l’apprentissage, dont bénéficient toujours les entreprises du bâtiment et des travaux publics.

En avril dernier, l’opérateur de compétences Constructys dressait également un bilan également très positif en termes de nombre de stagiaires, avec 360 900 stagiaires formés dans le secteur du BTP en 2021, soit +12 %.

Côté apprentissage, la hausse du nombre d’apprentis est de +5,7 % pour le niveau 3 (CAP) en 2022-2023. Le niveau 3 concentre ainsi 57 % des apprentis, mais les formations dans le supérieur ont également nettement augmenté, concernant désormais près d’1 apprenti sur 5, dont près de la moitié préparent un BTS.

Des disparités selon les secteurs

L’évolution par secteur est assez contrastée. Le nombre d’apprentis dans le secteur des études et de l’encadrement est en forte progression, avec +12,5 % en 2022-2023, de même que dans les métiers de l’électricité (+7,9 %), alors qu’elle ralentit dans la maçonnerie et le gros œuvre (avec +2,9 %, après +12,3 % en 2021-2022). Les effectifs baissent même dans la métallerie et les matériaux associés, avec -2,7 % (après +3,3 %).

Au sein du niveau 3, les métiers des travaux publics ont eu la cote en 2022-2023, avec +16,1 % d’apprentis, de même que l’électricité (+11 %), les équipements techniques et fluides énergies (+8,2), et la finition (+6,4 %).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock