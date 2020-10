Des actions de développement durable En parallèle de la production d’aluminium bas carbone, Hydro mène d’autres chantiers. Joan Bonnafous, Directeur Opérations France, explique par exemple que l’ambition est de diviser rapidement par deux l’empreinte carbone du groupe. L’aluminium bas carbone permet déjà de baisser de 43 000 tonnes l’impact CO2 par an. « C’est comme si nous plantions 10 fois la surface de Paris en arbres ». Un effort est également fait au niveau des emballages. « Entre cette année et l’année dernière, nous avons diminué de 10% l’utilisation de nos plastiques et de nos cartons sur nos différents sites français ». Hydro agit aussi pour diminuer l’impact des tournées et livraisons (- 6% en un an). « Nous continuerons à travailler dans les années qui viennent à optimiser les émissions de carbone qui viennent de nos transports ». A l’international, Hydro souhaite réduire plus encore l’impact de ses opérations locales. Jean-Marc Moulin, Directeur Développement Durable Monde, cite l’exemple de l’extraction de bauxite au Brésil. « Le groupe Hydro se situe dans une stratégie de remplacement, de réhabilitation avec un ratio de 1-1. Dès que l’on touche au sol pour de l’extraction minière, nous allons réhabiliter cette même surface avec le même genre de plantes pour préserver la biosphère ». Des réflexions sont en outre menées au sujet des résidus de bauxite avec peut-être une réutilisation dans le domaine des travaux publics (coffres de fondation pour les routes notamment). La production d’aluminium étant « gourmande en énergie », il est important de prendre en compte l’impact environnemental dès la conception pour « faire le bon choix de matériau » et des technologies à utiliser. Il est également nécessaire de se projeter dans le futur pour appliquer, aux menuiseries, « les techniques de produits durables » et les rendre facilement démontables et réutilisables, dans un souci d’économie circulaire. Les équipes pensent, avant même la conception du produit, « comment aménager les fixations mécaniques et l’accrochage de la fenêtre dans l’ouverture, afin de pouvoir garantir en fin de vie, un démontage rapide, et un meilleur recyclage ».